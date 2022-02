Prestex projeta alta de 40% no faturamento deste ano

Próxima de completar duas décadas de atuação no segmento de transporte e logística, a Prestex, de Caxias do Sul, projeta elevar em 40% o faturamento deste ano na comparação com 2021, que já apresentou alta de 53%. O quadro de colaboradores subiu 25% de 2020 para 2021. Este ano, a previsão é ampliar em 50%. Uma das causas para o resultado é o incremento de voos exclusivos para grandes volumes de cargas.

A mais recente operação de grande porte ocorreu na primeira semana de fevereiro, quando a empresa mobilizou 16 aeronaves para envio de uma carga de componentes automotivos produzidos em Porto Alegre, para uma montadora localizada em Minas Gerais. Para a movimentação da carga foram usados os aeroportos Salgado Filho, na capital, e Hugo Canterggiani, em Caxias do Sul. A operação, que durou 10 horas, evitou prejuízo estimado em R$ 12 milhões e recolocou a linha de montagem em funcionamento.

De acordo com Marcelo Zeferino, diretor comercial e de marketing da Prestex, essas grandes operações têm sido mais frequentes, porém, concentradas especialmente nas regiões Sudeste e Nordeste. "Surgiu a necessidade de uma operação rápida e com 16 aeronaves no Sul. O aeroporto de Porto Alegre não teve como nos atender totalmente e conseguimos solução em Caxias do Sul, de onde saíram três aeronaves, vindas de Florianópolis, e do interior de São Paulo e do Paraná", ressaltou.

Zeferino cita que a capilaridade da rede de fornecedores da Prestex é uma das chaves da agilidade. "Trabalhamos com soluções ágeis e criativas. Para isso, fretamos aeronaves de diversos lugares do país. Em menos de 10 horas, estávamos com o processo logístico montado nos modais rodoviário e aéreo", reforça.

Segundo o gestor, a frequência das operações maiores já aparece no crescimento da empresa. Em 2022, já foram movimentadas 120 toneladas em voos exclusivos. Com unidades em Caxias do Sul e São Paulo, a Prestex trabalha 24 horas, todos os dias do ano. Em março, em comemoração ao aniversário, será apresentada a nova marca.