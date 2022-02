Rio Grande do Sul busca promover produção interna de etanol

Quase que totalmente dependente do etanol oriundo de outros estados para atender a sua demanda (seja o álcool anidro que vai misturado com a gasolina ou o hidratado usado diretamente nos automóveis), o Rio Grande do Sul ao longo dos anos tentou desenvolver projetos de produção desse biocombustível, mas sem muito sucesso. Uma ferramenta que pode mudar esse cenário é a Lei nº 15.641 regulamentada há pouco tempo e que instituiu a Política Estadual de Estímulo à Produção de Etanol e criou o Programa Estadual de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Etanol (Pró-Etanol/RS).

O deputado e presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Produção e Autossuficiência de Etanol, Elton Weber (PSB), ressalta que o decreto de regulamentação da lei só foi publicado em novembro, então se trata de um arcabouço legal ainda novo. O parlamentar comenta que a nova regra, entre outros benefícios, prevê que as empresas integrantes do Pró-Etanol/RS possam ser contempladas com créditos de ICMS. Também está previsto pela legislação que o Comitê Gestor do Pró-Etanol/RS articulará com as companhias investidoras dos empreendimentos de biorrefinarias as demandas necessárias de investimentos para a construção de programas específicos de financiamento incentivado junto ao BNDES, BRDE, Badesul, Banrisul e demais instituições de crédito.

Weber acredita que a lei viabilizará que novos projetos sejam anunciados e antigos possam ser reavaliados. “Para ver se daqui para frente eles podem avançar”, argumenta o parlamentar. Porém, ele frisa que fatores como uma eventual deterioração da economia do Brasil e até a estiagem que assola o Rio Grande do Sul podem ser razões para o adiamento de alguns projetos.

O deputado também chama a atenção para a “importação” de outras regiões de mais de 99% do álcool consumido no Estado. Essa condição, na visão dele, permite que o governo gaúcho conceda incentivos para fomentar uma produção local do biocombustível. Segundo ele, o Rio Grande do Sul desembolsa anualmente cerca de R$ 680 milhões de impostos para outros estados com a aquisição do álcool.

Além da nova legislação de incentivo, o Estado conta agora com uma parceria que envolve Assembleia Legislativa, governo gaúcho, prefeituras e entidades como Farsul, Fetag-RS, Emater, Famurs, Embrapa e universidades chamada de Pró-Etanol/RS. O engenheiro agrônomo e coordenador da iniciativa, Valdir Pedro Zonin, enfatiza que o Rio Grande do Sul consome aproximadamente 1,5 bilhão de litros ao ano de etanol e produz apenas 0,3% desse volume.

Mesmo que alguns empreendimentos não se concretizaram no passado, Zonin tem confiança que o Estado possui potencial para a produção de etanol e que, futuramente, complexos dessa natureza irão entrar em operação. Ele explica que pelo fato do Rio Grande do Sul ter mais áreas agrícolas ociosas durante o período de inverno as culturas dessa época são as mais propícias para a produção de etanol na região, como é o caso do triticale, trigo, cevada e centeio. Conforme dados do governo gaúcho, cerca de 4 milhões de hectares de lavouras ficam ociosos durante os meses mais frios do ano e podem ser aproveitados para o plantio de matérias-primas para a cadeia do etanol.

O engenheiro agrônomo lembra que a cana-de-açúcar não é a cultura mais favorável para as condições climáticas do Rio Grande do Sul. Zonin recorda ainda que desde o Proálcool (Programa Nacional do Álcool, criado na década de 1970 para incentivar a substituição da gasolina por álcool para diminuir a dependência do petróleo importado) o Estado discute a possibilidade de fabricar etanol.