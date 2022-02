Imobiliária gaúcha abre 40 vagas para corretores e gerentes comerciais

A Suder Negócios Imobiliários abriu 40 vagas para novos corretores e gerentes comerciais. A empresa, que entrou no mercado há pouco mais de um ano, também está apostando em um curso de formação próprio, para os corretores da casa, chamado de Suder School.

O treinamento, com quatro semanas de duração, tem como objetivo capacitar os profissionais através de aulas teóricas e práticas. O conteúdo envolverá desde o papel das incorporadoras, construtoras e imobiliárias no mercado, até demonstrações de produtos e processos de aprovação de crédito e fechamento de negócios. Além dos módulos teóricos, os participantes também farão visitas guiadas a pontos de venda, empreendimentos e apartamentos decorados. Ao final de cada etapa, os alunos receberão um teste para dar sequência ao processo, sendo que os módulos seguem uma ordem cronológica de aprendizado e serão ministrados por profissionais de mercado e da empresa, e parceiros da Suder, todos especialistas nos assuntos abordados.

“A nossa ideia é investir em formação para que os corretores tenham a nossa visão de negócio, e, dessa forma, garantir que o cliente receba e perceba os valores que orientam a atuação da empresa no mercado. Estamos muito otimistas para o ano, pois apenas nos bairros da Capital onde atuamos, há a previsão de 34 lançamentos imobiliários em 2022, com um total de 6.996 unidades e um VGV superior a R$ 4.5 bilhões” afirma Diogo Suder, diretor da imobiliária.

Para concorrerem às 40 vagas da Suder School, os candidatos devem fazer parte do Conselho Regional de Fiscalização do Profissional Corretor de Imóveis (CRECI). Para as vagas de corretor, serão aceitos ainda alunos estagiários, desde que matriculados no curso de Técnico em Transações Imobiliárias (TTI). As contratações obedecerão o regime de autônomo, sendo que a remuneração média dos profissionais da empresa, em 2021, foi de R$ 4.500,00, com alguns profissionais alcançando até R$20.000,00 mensais. Interessados podem fazer contato através do email: [email protected]