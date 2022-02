Com festas oficiais suspensas, homenagens a Iemanjá devem concentrar menos visitantes nas praias

As festas em homenagem a Iemanjá, celebradas no dia 2 de fevereiro, devem levar menos visitantes às praias gaúchas em 2022. Com os eventos oficiais suspensos por conta da alta disseminação da variante Ômicron da Covid-19, este ano o comércio e turismo do Litoral Norte ficarão sem aumento nas vendas, segundo avaliação do presidente da Associação de Turismo do Litoral Norte (ATL Norte), Flávio Albano Holmer Rosa.

Tramandaí De acordo com o dirigente, somente em- município onde sequer é feriado na data comemorativa à orixá feminino das religiões Candomblé e Umbanda - mais de 300 mil pessoas costumam realizar rituais de celebração à Iemanjá. Isso, porque mesmo não sendo feriado, todos os anos é realizada uma festa com desfiles de carros, que levam a imagem da homenageada em tamanho real até à beira do mar, atraindo fiéis da região e de outras cidades gaúchas.

O presidente ATL Norte, destaca, que inclusive a festa de Iemanjá é uma das datas mais importantes do verão nos municípios de orla, a exemplo dos feriados de Natal, Ano Novo e Carnaval. "A suspensão dos eventos representa um grande prejuízo econômico, porque centenas de milhares de pessoas se deslocariam para municípios de orla", observa Holmer. Ele lamenta não somente a perda financeira, mas também o fato de que, sem as visitas, as praias também ficam sem a divulgação do boca a boca de quem sai satisfeito com os serviços e infraestrutura do Litoral, e que se reflete no veraneio.

"Ainda assim, acreditamos que esta foi uma decisão mais acertada do poder público, uma vez que os índices de casos confirmados de Covid-19 estão altos em todo o Estado, e no Litoral não é diferente."

Responsável por organizar uma procissão à Iemanjá há mais de 30 anos, a Federação Afro Umbandista do Rio Grande do Sul (Fauers) não deixará a data passar em branco nas praias. Nesta quarta-feira (2), a partir das 7h30m, integrantes da entidade irão se concentrar para a saída em carreata com uma imagem de dois metros de altura da orixá, que - no sentido inverso dos anos pré-pandemia - irá se deslocar até os fiéis em cima de um caminhão de som.

A saída dos carros ocorre na praia do Paquetá, em Canoas, e segue pela Freeway, RS 118 e RS 140 até a Interpraias, passando nos municípios de orla, para distribuir flores e pétalas de rosa aos fiéis, além de máscaras e álcool em gel. O trajeto terá paradas nas faixas de Balneário Pinhal, Cidreira, Tramandaí Sul, Tramandaí, Imbé, Atlântida e Xangri-lá, para depois acessar a Estrada do Mar e passar por Atlântida Sul, até chegar em Capão da Canoa. Dali, os fieis seguem até a beira do mar para entregar à orixá um barco de oferenda ecológica (de material biodegradável, para não sujar o meio ambiente), "pedindo proteção para as cidades, moradores e veranistas e para que a pandemia passe rápido", segundo explicação do presidente da entidade, Everton Alfonsin.

Tudo isso será transmitido ao vivo pela página da Fauers no facebook. Serão cerca de sete horas de celebração, calcula Alfonsin. A entidade representa 23 mil terreiros, de um total de mais de 80 mil em todo o Estado, afirma o dirigente. "No ano passado, quando já fizemos carreata por conta da pandemia, contamos com 55 carros, mas este ano a expectativa é de que a adesão aumente", comenta o dirigente da Fauers.

devem evitar aglomerações Fora do Litoral, as festas de celebrações umbandistas e católicas (neste caso com homenagens à Nossa Senhora dos Navegantes) também. Como todos os anos, a Prefeitura de Pelotas prestará apoio às homenagens e festividades religiosas que celebram Iemanjá no Balneário dos Prazeres, na Balsa e nas Doquinhas; e às festas católicas em homenagem à Nossa Senhora, no Porto, na Colônia de Pescadores Z3 e no Valverde.

Segundo o serviço de atendimento ao turista da cidade, estarão envolvidas nos serviços de apoio as secretarias municipais de Cultura (Secult), Desenvolvimento Rural (SDR), Transporte e Trânsito (STT), Serviços Urbanos e Infraestrutura (SSUI), Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana (SGCMU), Obras e Pavimentação (Smop) e o Sanep. Por conta da pandemia de Covid-19, os participantes das atividades estão sendo orientados pelo poder público local a manterem os cuidados relacionados à proteção ao coronavírus, como o uso de máscara facial (obrigatório pela Lei Municipal nº 6.819/2020) e o distanciamento social.

Na programação, entre outras coisas haverá carreata partindo da sede da Federação Sul-rio-grandense de Umbanda e Cultos Afro-brasileiros, situado no Centro dos Prazeres, às 8h, e cumprindo trajeto de duas horas até o balneário. Após o deslocamento, a imagem de Iemanjá ficará em exposição até as 18h, dentro dos parâmetros de segurança sanitária estabelecida pelos órgãos públicos. Na localidade, haverá duas pirâmides/tendas de proteção, medindo 10mx10m cada, que abrigará os religiosos que queiram prestar homenagens. O acesso do público estará condicionado à apresentação de comprovante vacinal, seja por foto, carteira de vacinação ou demonstração do aplicativo Conect SUS.

Grades de contenção determinarão o percurso a ser trilhado até as tendas e permitirão o controle sanitário, que será realizado por membros da própria Federação. O percurso permitirá que, em tempo adequado, os presentes realizem sua manifestação religiosa, evitem aglomerações e deixem o local com segurança sanitária. Já os católicos irão celebrar procissão motorizada, seguida de missas, que já iniciam nesta terça-feira (1).