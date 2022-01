Aumenta número de projetos eólicos offshore em processo de licenciamento no Rio Grande do Sul

O interesse pela energia eólica offshore (no mar) tem crescido no Brasil e também no Rio Grande do Sul. No total, são 10 projetos a serem desenvolvidos na costa gaúcha que já possuem processo de licenciamento aberto no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Cinco desses empreendimentos ingressaram com o procedimento para obter a licença ambiental em janeiro deste ano.

Os dez complexos somam 23.589 MW (mais do que cinco vezes a demanda média de energia do Estado), tornando a região com o maior volume de energia a ser licenciado até o momento. A estimativa de mercado é que cada MW eólico instalado no oceano representaria um investimento de pelo menos R$ 10 milhões, o que faz com que, se todas as inciativas previstas para o Rio Grande do Sul saíssem do papel, se alcançasse um investimento de R$ 230 bilhões. Além da questão de necessitarem confirmar a venda de energia para se materializarem (algo que pode demorar alguns anos por causa do custo mais elevado da tecnologia), parte dos empreendimentos gaúchos apresenta sobreposição de algumas áreas a serem aproveitadas e ainda não está claro como esse tema será equacionado.

No País, os complexos eólicos offshore com processos abertos no Ibama totalizam 80.403 MW de potência. Em meados do ano passado, esse número no Brasil era de cerca de 42 mil MW e no Rio Grande do Sul de 11,4 mil MW. "A quantidade de projetos de eólica offshore em análise no Ibama reflete o interesse do investidor e também todo o enorme potencial que temos com os ventos marítimos”, enfatiza a presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica), Elbia Gannoum.

Ela acrescenta que o histórico de sucesso da eólica onshore (em terra) no País é um ponto importante, porque é o reflexo de uma indústria sólida, da capacidade de debate técnico, regras claras e também opções de financiamento. Já o presidente do Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS), Guilherme Sari, estima que os parques eólicos offshore deverão estar mais maduros e sendo viabilizados dentro de um horizonte de dez anos. “Os custos são mais altos, mas devem reduzir ao longo do tempo, o pioneirismo vai pagar um pouco mais”, prevê o dirigente. No Estado, ele recorda que ainda há o potencial eólico das lagoas a ser desenvolvido.

Sari também ressalta o recente avanço na questão legal sobre a geração de energia offshore. Na terça-feira passada (25), o presidente da República, Jair Bolsonaro, editou o decreto nº 10.946/2022 que trata sobre a cessão de uso de espaços físicos e o aproveitamento dos recursos naturais para geração de energia elétrica a partir de empreendimentos offshore. O texto se aplica a águas interiores de domínio da União, mar territorial, zona econômica exclusiva e plataforma continental.

Conforme nota do Ministério de Minas e Energia, “o decreto visa preencher a lacuna identificada por instituições públicas, empreendedores, especialistas e organizações de um marco regulatório para a exploração do potencial elétrico offshore no Brasil, em especial relacionado a questões sobre a implantação e ao modelo de concessão”. A norma publicada regulamenta que a autorização do direito de uso de bens da União para o aproveitamento da energia offshore será autorizada pelo Ministério de Minas e Energia, mediante celebração de contrato de cessão de uso onerosa de bem público. Segundo o levantamento RoadMap Eólica Offshore - Perspectivas e caminhos para a energia eólica marítima, foi identificado que, para áreas com velocidade de vento acima de 7 metros por segundo e a 100 metros de altura, o potencial do Brasil seria de 697 mil MW em locais com profundidade até 50 metros.