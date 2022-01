Programa Juro Zero do BRDE entra em operação no Rio Grande do Sul nesta terça-feira

Microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais (MEIs) já podem acessar às operações de crédito que terão os juros pagos pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul. A partir desta terça-feira (1º), o Banco Regional de Desenvolvimento Econômico do Extremo Sul (BRDE), através de uma rede de entidades conveniadas, começa a receber os pedidos de financiamento para capital de giro. O Programa Juro Zero tem como objetivo e incentivar os empreendimentos para a retomada do crescimento da economia no estado.

Para empresas de pequeno porte (faturamento anual de até R$ 4,8 milhões), os financiamentos podem alcançar até R$ 100 mil, enquanto as microempresas (faturamento de até R$ 360 mil/ano) terão disponíveis linhas de crédito com valor de até R$ 30 mil. Para ambos os casos, o prazo de financiamento é 36 meses, incluindo três meses de carência. Já microempreendedores individuais (MEIs – faturamento anual de até R$ 81 mil) poderão acessar até R$ 10 mil e também terão três meses de carência e outros 12 meses para amortizar o valor financiado.

Para viabilizar o acesso de um maior número de interessados ao financiamento, o BRDE contará com a parceria de uma rede de cooperativas de crédito que atuam nas mais diferentes regiões e todas em condições de atender nas respectivas agências e pontos de atendimento a demanda a partir desta terça-feira. Integram a relação de conveniadas as cooperativas vinculadas aos sistemas CRESOL, SICREDI, SICOOB e UNICRED.

Ao realizar o lançamento do Programa Juro Zero no último dia 20 de janeiro, o governador Eduardo Leite destacou o esforço do governo em concentrar o apoio aos empreendedores, especialmente os pequenos. “Nosso povo é vocacionado para o empreendedorismo e estamos avançando para sermos um Estado cada vez mais acolhedor e parceiro de quem empreende e gera emprego, renda e desenvolvimento”, afirmou Leite na ocasião.

Reservando R$ 100 milhões em recursos do Estado para custear os juros dos financiamentos, o governo estima que há potencial para mais de 20 mil operações de crédito por parte de microempresas, empresas de pequeno porte ou MEI´s. Além da possibilidade de acesso ao crédito, os empreendedores que aderirem ao programa Juro Zero também terão a oportunidade de receber consultoria e capacitações do Sebrae. A instituição oferecerá acompanhamento aos empreendimentos com conteúdo e informações estratégicas para a tomada de crédito consciente, com o objetivo de reduzir os riscos de inadimplência e ampliar a sustentabilidade financeira dos negócios.