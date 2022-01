5G custará ao menos R$ 250 por mês quando chegar

Enquanto isso não ocorre, as operadoras planejam migrar os clientes que hoje utilizam a tecnologia 4G para o chamado 5G DSS, um serviço que utiliza as frequências atuais do 4G para atingir velocidades de 5G com latência (tempo de resposta entre a comunicação do celular com as antenas) pequena. Neste processo, o preço deverá permanecer o mesmo.

Agência Folhapress

Tecnologia pode elevar PIB em R$ 6,5 trilhões até 2030

Serviços médicos, incluindo cirurgias, poderão ser prestados a distância. O acesso à educação de ponta poderá ser feito via internet de qualquer local do país por meio de aulas ou cursos a distância.

É essa a revolução prometida pelo 5G que deverá, segundo estudo da Omni, consultoria especializada em telecomunicações, fazer catapultar o PIB do Brasil em R$ 6,5 trilhões até 2030 caso todas as funcionalidades da tecnologia de quinta geração sejam implementadas no país.

Não por outro motivo, Tim, Claro e Vivo adquiriram, no leilão ocorrido em novembro, frequências de 26 GHz (gigahertz) para fazer testes com serviços voltados ao agronegócio, principalmente no Centro-Oeste, e indústrias, nas regiões metropolitanas.

Frequências são avenidas por onde as teles fazem trafegar seus sinais. Fora delas ocorrem interferências. No leilão do 5G, realizado em novembro, dez operadoras adquiriram licenças nas faixas de 700 MHz ( megahertz); 2,3, 3,5 e 26 GHz por cerca de R$ 47 bilhões. Pagarão para a União, no entanto, cerca de R$ 5 bilhões, descontando investimentos obrigatórios na conexão de todas as localidades com a telefonia 4G.

Além das três grandes do setor (Vivo, Claro e Tim), outros grupos locais arremataram frequências. Muitos planejam oferecer conexão para pequenos provedores locais e empresas regionais que pretendem entregar soluções de automação industrial em suas áreas de abrangência.

Para isso terão de construir redes novas. Tim, Vivo e Claro estimam investir mais de R$ 150 bilhões na construção de suas redes 5G nos próximos oito anos. Isso sem contar os cerca de R$ 40 bilhões em investimentos obrigatórios impostos pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) na massificação do 4G em todo o país.

"O 5G irá se difundir na sociedade pelos smartphones e pelas inúmeras aplicações no tecido produtivo", diz Marcos Ferrari, presidente da Conéxis, associação que reúne as operadoras. "A sua massificação se dará por meio de elevados investimentos e o cumprimento de obrigações do edital, que virão principalmente das empresas consolidadas no mercado, como tem ocorrido nos países que já iniciaram a implantação do 5G."