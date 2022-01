Terminal de arroz em Rio Grande será concedido à iniciativa privada

O governo federal incluiu recentemente três terminais portuários da Região Sul do País no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), sendo um desses empreendimentos o RIG71, que foi operado por muito tempo pela Companhia Estadual de Silos e Armazéns (Cesa) e que agora atua com a movimentação de arroz. A concessão do complexo, de 11.440 metros quadrados e capacidade estática de 50 mil toneladas, prevê um aporte de investimentos na ordem de R$ 55,7 milhões em dez anos de contrato e com 233 empregos gerados, conforme dados do Ministério da Infraestrutura.

Não foi estipulada a data para a disputa pela concessão, mas a expectativa é que ocorra no segundo trimestre deste ano e assinatura de contrato até dezembro. De acordo com informações da Portos RS, autarquia responsável pelo porto de Rio Grande, a Cesa acabou não realizando os investimentos necessários para a manutenção do funcionamento do terminal culminando na sua interdição. A operacionalidade do empreendimento, hoje conhecido como Terminal Logístico do Arroz (TLA), foi recuperada por meio de contrato de transição com a empresa AC Vita. Ainda segundo a Porto RS, a licitação do terminal dará dinâmica às atividades portuárias e espaço de armazenagem qualificado aos granéis sólidos, especialmente o arroz.

O diretor vice-presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul) e presidente da Hidrovias RS, Fábio Avancini Rodrigues, atesta que, quando o terminal estava sob a gestão da Cesa, necessitava de muitos aportes que não foram feitos. Ele comenta que a companhia que assumiu posteriormente modernizou o complexo. Para o diretor da Farsul, como a AC Vita já está operando no terminal, provavelmente será a empresa que fará a melhor oferta para vencer a disputa pela concessão. “Já que fez todo um investimento não vai brigar para ficar lá? Claro que vai”, frisa o dirigente.

Rodrigues considera o terminal como de fundamental importância para a exportação da produção da cadeia da orizicultura gaúcha. A primeira operação dessa natureza foi realizada pela estrutura em abril do ano passado, com o envio de 27 mil toneladas de arroz à Costa Rica. Antes de ser estabelecido um local específico para trabalhar com arroz em Rio Grande, o cereal disputava espaço com a soja e acabava sendo movimentado no período da entressafra da oleaginosa.

Além do terminal gaúcho, o governo federal pretende conceder mais dois empreendimentos da Região Sul do Brasil. O PAR03, no porto de Paranaguá (PR), envolve uma área de 38 mil metros quadrados, onde se movimentam e armazenam granéis sólidos minerais. Nessa concessão são previstos investimentos de R$ 172,53 milhões e aproximadamente 1 mil empregos gerados durante os dez anos de contrato. Já no terminal TGSFS, em São Francisco do Sul (SC), o arrendatário vai investir R$ 60 milhões e gerar 340 empregos na área de pouco mais de 41.171 metros quadrados.