Ociosidade de usinas pode chegar a 50% com redução da mistura do biodiesel na fórmula do diesel

A decisão do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) de manter o teor de biodiesel no diesel fóssil em 10% (o chamado B10) ao longo de 2022 representa um duro golpe aos fabricantes do biocombustível. O cálculo do setor é que a ociosidade das usinas neste ano pode chegar a cerca de 50% da capacidade instalada, o que implicará postergação de investimentos e riscos de fechamento de empresas e de postos de trabalho.

O diretor superintendente da União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene (Ubrabio), Donizete Tokarski, informa que o País possui hoje uma capacidade instalada de aproximadamente 11,7 bilhões de litros de biodiesel e neste ano a produção deverá ficar em torno de 6 bilhões de litros. “Isso significa uma ociosidade de praticamente 50%, que indústria sobrevive com uma ociosidade tão grande?”, indaga o dirigente.

Inicialmente, conforme a Resolução CNPE nº 16/2018, o setor do biodiesel deveria ter entrado 2022 com o B13 e em março deste ano atingir o B14. No entanto, em uma tentativa de reduzir o custo do diesel, já que o biocombustível é mais caro do que o derivado fóssil, o governo federal determinou o estabelecimento do B10. Em nota, o Ministério de Minas e Energia afirmou que levantamento da agência de preços Platts, em 12 de janeiro, mostrou o preço do biodiesel a R$ 6,70 por litro, sem frete e sem impostos, ou seja, 84% mais caro do que o preço do diesel A, cotado a R$ 3,63 por litro. Considerando essas informações, o ministério destaca que o aumento do teor do biodiesel no diesel A, de 10% para 13% até fevereiro e 14% entre março e dezembro, significaria um gasto adicional para a população brasileira de R$ 9,15 bilhões ao longo do ano.

No entanto, apesar dos cálculos do governo, os agentes do biodiesel chamam a atenção para os benefícios que a produção do biocombustível traz. Conforme Tokarski, com o B10, o Brasil irá reduzir a fabricação de biodiesel em 2,5 bilhões de litros neste ano, em relação ao que seria proporcionado com o B14 previsto originalmente. Esse volume será reposto, cita o dirigente, por diesel fóssil importado, gerando emprego e renda fora do País. Ele estima que haverá uma diminuição de, pelo menos, 30 mil empregos diretos no setor, somente em 2022, e uma queda de massa salarial de aproximadamente R$ 2 bilhões.

O diretor superintendente da Ubrabio projeta ainda dificuldades para alguns empreendedores acomodarem suas produções de biodiesel. Conforme a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), distribuidores de combustíveis contrataram junto aos produtores de biodiesel 957 milhões de litros para o abastecimento no 1° bimestre deste ano (janeiro-fevereiro), visando ao atendimento do percentual de mistura obrigatória ao óleo diesel com o B10. No entanto, ainda segundo dados do órgão regulador, a gaúcha Bianchini, por exemplo, que tem sua usina de biodiesel em Canoas, não teve volumes contratados. A reportagem do Jornal do Comércio tentou entrar em contato com a empresa, mas não obteve retorno.

Tokarski reitera que o setor já enfrentava uma elevada ociosidade de suas plantas produtivas e agora a situação se tornará mais grave. O dirigente alerta que os impactos não serão sentidos apenas pelo segmento de biodiesel, mas também na agricultura familiar. Ele afirma que, somente no Rio Grande do Sul, são cerca de 50 mil famílias envolvidas com o programa do biocombustível. Outra consequência é que a redução do esmagamento da soja para a fabricação do biodiesel vai diminuir a oferta de farelo para a produção de ração animal. A queda da produção de farelo deve ficar na casa de 7 milhões de toneladas, estima o representante da Ubrabio. “A Região Sul do País é uma forte produtora de aves e suínos e isso refletirá nessas cadeias”, adverte.

O dirigente comenta também que quando se diminui o uso do biocombustível aumenta-se as doenças relacionadas à poluição veicular. “Podemos fazer com que o uso do biodiesel seja como uma vacina, preventiva às doenças”, frisa. De acordo com ele, um documento do Ministério de Minas e Energia aponta que, na região Metropolitana de São Paulo, o uso do biodiesel, em 2018, evitou 244 mortes.

Tokarski acrescenta que reduzir a utilização do biodiesel vai contra as metas pregadas na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP26) no sentido de diminuir o uso dos combustíveis fósseis. O dirigente enfatiza que esses benefícios todos justificam um incremento do percentual do biodiesel. “O governo está fazendo a conta mais simples, a mais simplória, o preço e não o valor, quando se considera somente o preço de um produto e não o valor que ele agrega, estamos diante de uma economia atrasada”, aponta.