Investidor estrangeiro ingressa com R$ 1,891 bilhão na B3 em 25/01

Os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 1,891 bilhão na B3 na sessão de terça-feira (25). Em janeiro, os investidores estrangeiros entraram com R$ 22,963 bilhões na bolsa. O montante é resultado de compras acumuladas de R$ 282,425 bilhões e vendas de R$ 243,038 bilhões.

No dia 25, o Ibovespa fechou em alta de 2,10%, aos 110.203 pontos. O giro financeiro foi de R$ 34,1 bilhões, conforme dados preliminares.

Os investidores institucionais retiraram R$ 939,147 milhões da B3 na sessão. Em janeiro, os investidores institucionais registraram a saída de R$ 20,546 bilhões da Bolsa. O montante é resultado de compras de R$ 122,949 bilhões e vendas de R$ 143,495 bilhões.

No mesmo dia, os investidores individuais retiraram R$ 872,836 milhões da B3. No mês, esses investidores retiraram R$ 4,603 bilhões da Bolsa, resultado de compras de R$ 75.170.858 bilhões e vendas de R$ 79.774.519 bilhões.

As empresas públicas e privadas, por sua vez, retiraram R$ 9,955 milhões da B3 no dia 25. Em janeiro, tal tipo de investidor ingressou com R$ 1,430 bilhão na Bolsa. O valor é resultado de compras de R$ 5,077 bilhões e vendas de R$ 3,647 bilhões.

Por fim, as instituições financeiras retiraram R$ 60,458 milhões da B3 no dia em questão. No mês de janeiro, o ingresso líquido do segmento foi de R$ 993,430 milhões na Bolsa, com compras de R$ 20,420 bilhões e vendas de R$ 19,426 bilhões.