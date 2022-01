Petz compra 100% da Petix, avaliada em R$ 70 milhões

A Petz anunciou nesta quarta-feira (26) a compra de 100% da Holding Petix e, indiretamente, da totalidade das ações das suas subsidiárias Petix Company LLC e Petix Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Produtos Gerais para Animais Domésticos. A empresa, dona da marca de tapetes higiênicos SuperSecão, foi avaliada em R$ 70 milhões (Enterprise Value).

A operação prevê a incorporação, pela companhia, de ações representativas de 51,00% das ações de emissão da Holding Petix, que corresponderá ao valor de R$ 35 milhões; e a aquisição de ações representativas de 49,00% das ações de emissão da Holding Petix, mediante o pagamento na data de fechamento de R$ 24.860.935,00.

Segundo a empresa, na data de efetivação da Incorporação de ações, os acionistas da Petix receberão 1.650.450 novas ações ordinárias de emissão da Petz. Para definição do preço de emissão das ações foi considerada a média ponderada pelo volume de negociação das ações nos 120 pregões imediatamente anteriores a 26 de janeiro de 2022, data de assinatura do Contrato de Compra e Venda.

Caso a Holding Petix atinja determinadas métricas de desempenho, a Petz poderá pagar, como preço adicional, aos atuais acionistas da Holding Petix, até R$ 10.000.000,00 divididos em três parcelas relativas ao desempenho verificado nos anos de 2023, 2024 e 2025.

Petix

Fundada em 2007 por Rogério Haddad e Luiz Fernando Reis Lourenço, a Petix se tornou líder de vendas na categoria de tapetes higiênicos. Com uma tecnologia exclusiva, proprietária e eco-friendly, a Petix, especialmente por meio da marca SuperSecão, é referência em alta performance (absorção), com uma proposta de valor única e um posicionamento premium.

Em 2021, o faturamento bruto estimado da Petix foi de R$ 135 milhões, representando um CAGR de cerca de 29% no período compreendido entre 2019 e 2021 As marcas core SuperSecão (Brasil) e WizSmart (EUA) representam mais de 70% das vendas totais da Petix, enquanto as demais marcas com presença no mercado local (FLOP - marca de entrada para tapetes higiênicos, BabyPads - fraldas para cães, SuperPremium - marca ultra premium de tapetes e Silipetix - areia para gatos) representam cerca de 30%.

Administração

Os acionistas da Holding Petix, Rogério José Jovino Haddad, Luiz Fernando Reis Lourenço e Hans Krister Holm, continuarão a atuar como gestores da Petix. A Petz informa que os acionistas se comprometem a não negociar suas ações da Petz por prazo contratualmente definidos: liberação do montante equivalente a 33% das novas ações no terceiro, quarto e quinto aniversário da data de fechamento, respectivamente.

A incorporação de ações dependerá de aprovações societárias pertinentes e a consumação está condicionada à verificação de determinadas condições suspensivas usuais a esse tipo de operação, incluindo a sua aprovação pelo Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, composto pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e pela Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Economia (SAE).

Visto que as ações da Companhia são dotadas de liquidez e dispersão no mercado, a aprovação da Incorporação de ações pela assembleia geral da Petz não conferirá direito de retirada aos acionistas eventualmente dissidentes da deliberação.