Melnick lança empreendimento de R$ 720 milhões em Porto Alegre

A construtora Melnick lançou nesta terça-feira (25) o Nilo Square, maior empreendimento da história da incorporadora, localizado numa das áreas mais valorizadas de Porto Alegre, na avenida Nilo Peçanha. A obra conta com um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 720 milhões bruto.

Projeto irá contemplar unidades comerciais e residenciais com uma estrutura de resort urbano, além da primeira operação de hotelaria do Grupo Emiliano no Rio Grande do Sul.

"É um empreendimento único e que leva ao pé da letra nosso conceito 'Muito mais que Morar'. O projeto reúne unidades residenciais diferenciadas, salas comerciais, open mall, um hotel de luxo exclusivo e todos os atributos e serviços que um condomínio de altíssimo padrão precisa ter, com uma infraestrutura completa de resort. Tudo isso numa das melhores localizações de Porto Alegre", destaca o diretor Leandro Melnick.

O Nilo Square Residence Resort apresenta duas torres residenciais, com apartamentos de 176 a 216m² e uma infraestrutura de resort. Entre as atrações do condomínio estão um aqua play, piscinas externas e coberta, playground, espaço kids, petplace, quadra poliesportiva, quadras de tênis e beach tênis, salão de festas, family space, espaço teen, SPA externo, espaço fitness, sala de massagem e beauty care.

O projeto ainda irá receber o V3rso, hotel de luxo do Grupo Emiliano. A marca oferece o conceito de 'Taylor Stay', com estadias customizadas através de uma plataforma digital. O novo modelo tem como objetivo agregar tecnologia, personalização e curadoria de serviços.