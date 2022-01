Forte calor aumenta vendas de ar-condicionado e ventiladores

É um janeiro com calor para ninguém esquecer – nos últimos 15 dias, as temperaturas beirando os 40º têm levado sufoco a todo o Rio Grande do Sul. A busca por um pouco de alívio refletiu na intensa procura por ventiladores e ar condicionados nas lojas de eletrodoméstico neste mês. Com a maior demanda, os estoques estão recebendo reforços diários para suprir a saída dos produtos. Os varejistas também estão apostando em promoções e condições especiais de pagamento para o cliente que busca refresco.

O Sindilojas Porto Alegre fez um levantamento que demonstra um aumento de 20% nas vendas de ventiladores e de 18% em aparelhos de ar condicionado, em relação a 2021; a pesquisa também demonstrou que 45% das lojas estão oferecendo algum tipo de desconto nesta linha de produtos visando atrair mais clientes.

Na unidade da Lojas Lebes do Centro Histórico, a comercialização de ventiladores em janeiro explodiu: subiu 280% em relação ao mesmo período do ano passado. E se for comparar a dezembro - mês em que as temperaturas já são mais altas – a alta foi de 170%, relata o gerente Camoiser Rodrigues. Tanta procura pela linha de ventiladores pode estar associada à preocupação com o consumo de energia (menor que dos aparelhos de ar-condicionado) e também ao menor custo.

Na Lebes, a procura tem sido forte também por sistemas de ar-condicionado e splits, com 60% de alta em relação a janeiro de 2021, e 100% maior que dezembro, explica o gerente. Com a procura elevada, os estoques são repostos diariamente: “Os produtos não duram nas prateleiras”, reforça Rodrigues.

A rede de lojas Havan observou um aumento nas vendas em 50% em relação ao mesmo período de janeiro de 2021, nos ventiladores e climatizadores. Ainda que o calor tenha muita incidência sobre esse aumento de demanda, o gerente de compras da rede, Aldemir de Souza, destaca que o segmento tem atenção diferenciada da loja. “Os preços estão bem atrativos, e principalmente, as condições especiais de pagamento”, destaca. Em relação ao estoque, Souza diz que há um reforço natural dos produtos nesta época, e que por isso, não faltam opções aos consumidores.

Nos primeiros 15 dias de janeiro, a Lojas Colombo também registrou aumento na demanda por produtos de climatização. A gerente de comunicação da rede, Maria do Carmo Giacobbo, diz que a elevação chegou a 80% em relação a dezembro. “Movimento que fez os estoques serem reforçados, mas o preço segue o mesmo, o de mercado”, reforça ela.