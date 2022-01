Audiência aquece debate sobre geração eólica na Lagoa dos Patos

A discussão sobre a concessão por parte do governo do Estado para a instalação de aerogeradores na Lagoa dos Patos intensificou-se após a realização da audiência pública promovida pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) nesta sexta-feira (21) para tratar do tema. Os apoiadores da ideia enaltecem a possibilidade de ampliar o espaço para a geração de uma energia renovável no Rio Grande do Sul. Já os contrários manifestam preocupação com os impactos ambientais e nas atividades dos pescadores da região e reclamaram da pressa com que a questão tem sido tratada, com uma consulta pública que durou 19 dias (de 3 a 21 de janeiro).

O secretário-adjunto de Meio Ambiente e Infraestrutura, Guilherme de Souza, abriu o encontro, que foi realizado de forma online e durou das 9h às 11h41min, salientando que o evento serviria para coletar opiniões e tirar dúvidas sobre o assunto. Porém, o formato foi criticado por participantes, que afirmaram que alguns inscritos para falar (foram em torno de 60 pessoas que desejaram se pronunciar) não conseguiram dar seu depoimento. Também foi colocado que o modelo da audiência dificultou o acesso de pescadores que não têm disponibilidade de recursos tecnológicos.

O diretor científico e técnico da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural (Agapan), Francisco Milanez, foi um dos inscritos para discorrer no encontro, mas que não conseguiu se manifestar. “Esse Estado demonstra um não profissionalismo”, acusa Milanez. O integrante da Agapan considera que a audiência pública foi feita apenas para cumprir o protocolo. “Foi a cara, infelizmente, de uma administração da Sema que não se interessa pelo meio ambiente”, afirma.

Conforme o dirigente, é possível debater o aproveitamento energético da Lagoa dos Patos, contudo não de maneira apressada. Além da questão da pesca, Milanez enfatiza que é preciso levar em conta o importante ecossistema que o local representa. Já o presidente do Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS), Guilherme Sari, defende que é preciso combater a desinformação sobre a ideia do aproveitamento eólico nas lagoas.

Ele considera que será possível conciliar a geração de energia e a pesca. “A lagoa é muito extensa e estamos falando de um uso escalonado, com projetos que vão ser desenvolvidos com muitos estudos”, argumenta o presidente do Sindienergia. Sari acrescenta que toda a geração de energia acarreta impacto ambiental, contudo a eólica é uma das fontes que representa os menores reflexos.

Segundo o diretor do departamento de energia da Secretaria estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, Eberson Silveira, se for levado como referência um projeto eólico de 200 MW (cerca de 5% da demanda média de energia do Rio Grande do Sul), com 34 aerogeradores, esse complexo ocuparia em torno de 3 mil hectares da Lagoa dos Patos, o que não representaria 1% da área total dessa região. Ele detalha ainda que os aerogeradores teriam um afastamento lateral de 680 metros entre si e de 1,36 mil metros em linha. A torre na água ocuparia uma área de cerca de 20 metros quadrados.

Após a audiência, prosseguindo com o processo de concessão da Lagoa dos Patos, a Sema ainda precisará responder às dúvidas encaminhadas por e-mail, aprimorar o edital de licitação para ser publicado e esperar as contribuições do Tribunal de Contas do Estado (TCE). O procurador do Estado setorial Sema, Juliano Heinen, reforça que o edital será um marco inicial, o que não dispensa a análise de impacto ambiental de futuros empreendimentos a serem erguidos na lagoa.