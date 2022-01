Obras do Cais para South Summit devem ficar prontas em fevereiro

Os galpões A4, A5 e A6, do Cais Mauá, em Porto Alegre, já começaram a ser preparados para o South Summit Brasil, um dos mais importantes eventos de inovação e tecnologia do mundo que acontecerá nos dias 29, 30 e 31 de março deste ano.

A primeira fase das obras envolve o telhado, com a substituição de forro, verificação e troca de calhas e telhas; a revisão e pintura dos portões e a recomposição dos vidros. O projeto ainda terá etapa de limpeza e de instalação de infraestrutura.

A expectativa é que até o dia 28 de fevereiro tudo esteja pronto, para que então sejam realizadas as vistorias. A entrega final do espaço para a produção do evento está marcada para 07 de março.

"O início das obras nos coloca em um momento especial. Fazer essa intervenção no Cais materializa também o legado que o evento deixará para a cidade, já que esse espaço poderá depois ser usado para outras iniciativas", comenta Thiago Ribeiro, executivo da 4all, empresa organizadora do evento na capital.

Serão 5 mil m2 destinados para o South Summit. A expectativa de reunir cerca de 5 mil inscritos - impactando 20 mil pessoas - e receber 150 palestrantes. Um dos armazéns terá o palco central, onde acontecerão as palestras, além de um pavilhão como marketplace, onde as marcas estarão reunidas. O terceiro espaço será reservado para as startups.

Ribeiro explica que, paralelamente a preparação dos galpões, o time já está trabalhando na produção do South Summit, o que inclui a curadoria dos conteúdos, convites dos speakers e a competição de startups, que deve reunir entre 5 e 8 mil empresas do mundo todo. As inscrições serão feitas pelo site e as selecionadas farão o pitch no palco do evento, para investidores.

Os esforços para atrair o South Summit para Porto Alegre contaram com a iniciativa privada - 25 empresas investiram um total de R$ 1,5 milhão para as adequações dos galpões. A empresa 4All é organizadora do evento na Capital.

O South Summit foi criado em 2014, tem sede em Madrid e se posiciona como uma plataforma global para inovação e conexões entre os principais participantes do ecossistema global, startups, corporações e investidores para gerar resultados e negócios.

A fundadora do South Summit, María Benjumea, esteve recentemente em Porto Alegre e destacou a sua expectativa com a realização do evento no Brasil. "Somos uma grande família. Não somos um evento. É muito mais, é um grande movimento, uma plataforma de conexão de todos os atores", disse.