Empresas gaúchas intensificam pesquisas quanto à eletromobilidade

A pauta da descarbonização, com a substituição de combustíveis fósseis por opções que impliquem menor impacto ambiental, é um dos principais fatores que têm feito com que diversas companhias apostem em soluções de eletromobilidade. Duas empresas de Caxias do Sul fazem parte desse grupo, a Marcopolo e a startup Arrow Mobility.

No caso da fabricante de carrocerias, o grupo gaúcho se juntou a Enel-X e a Urbi Mobilidade Urbana para analisar a viabilidade técnica para a operação de ônibus elétricos em Goiânia e na região metropolitana da capital de Goiás. O diretor de estratégia e transformação digital da Marcopolo, João Paulo Ledur, informa que o veículo-teste começou a rodar em 18 de janeiro e a experiência irá durar um período inicial de 30 dias. Em um primeiro momento, não ocorrerá o transporte de passageiros. “Havendo a autorização dos órgãos competentes, será feita a operação com um número restrito de pessoas”, ressalta o dirigente.

Após os testes, Ledur adianta que o governo goiano terá condições para definir quais serão os próximos passos para a implantação do novo sistema. Os custos ainda são um obstáculo para a maior propagação da eletromobilidade no Brasil. Hoje, o diretor da Marcopolo informa que o preço de um ônibus elétrico é três a quatro vezes superior a um veículo a diesel. Porém, o ciclo de vida mais longo do equipamento, pelo menor desgaste dos componentes em relação aos motores que usam o combustível fóssil, é uma das vantagens da versão elétrica.

O estudo que está sendo desenvolvido em Goiás sugere uma vida útil da frota elétrica de 16 anos (os modelos a diesel teriam expectativa de vida útil em torno de dez anos). Na metade do período de uso dos veículos elétricos será preciso fazer a substituição completa do pack de baterias de lítio. “Essa será uma tendência dos novos projetos de mobilidade, que se aumente a vida útil dos ônibus, mas precisará trocar as baterias porque elas vão perdendo capacidade e autonomia”, explica Ledur.

A autonomia média que se busca para o veículo experimentado em Goiânia é de 250 quilômetros e, dependendo da tecnologia empregada, o período de carregamento da bateria pode ir de três a oito horas. O ônibus-teste é articulado e conta com chassi da BYD e carroceria da Marcopolo. O modelo D9W tem 23 metros de comprimento e capacidade para transportar 170 passageiros, sendo 59 sentados, com espaço reservado para cadeirantes.

Atualmente, a Marcopolo conta com 370 veículos elétricos e híbridos em circulação por diversos países, incluindo Argentina, Austrália e Índia. No Brasil, são 75 unidades. Entre as iniciativas focadas na eletrificação de veículos da companhia, está o Attivi, primeiro ônibus elétrico produzido com chassis da companhia no País, desenvolvido com tecnologia nacional e importada.

Já a também caxiense Arrow Mobility lançou no mercado uma van 100% elétrica com foco no transporte de cargas e passageiros. Batizada de Arrow One, o veículo possui um sistema patenteado, o One Shot Loader, que permite o carregamento das mercadorias com apenas um movimento, agilizando as entregas, bem como a transformação da van para transporte de passageiros.

Essa mudança se dá pela retirada do equipamento de carga e pela inserção de uma “gaveta” com poltronas, tornando assim um veículo de carga em um de transporte de pessoas. Quanto ao combustível utilizado, a energia elétrica, além de evitar a emissão do CO2 pela não utilização de combustíveis fósseis, também representa um custo menor. A Arrow One estima que o custo por quilômetro seja 80% menor do que no transporte por veículos movidos a combustíveis fósseis.

“Ou seja, para cada R$ 1,00 gasto com combustível, a Arrow One consome R$ 0,20 em energia elétrica”, diz o head de Engenharia da empresa, Jocelei Salvador. A autonomia do veículo é de 250 quilômetros. As primeiras vans Arrow One estarão no mercado no segundo semestre, quando será realizada a primeira entrega de 100 unidades para a empresa Unidas, que atua no mercado de terceirização de frotas e como locadora de automóveis.