Ufrgs começa instalação de usina solar no campus do Litoral Norte

Cada vez mais difundida no Brasil, a geração solar também será aproveitada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) como uma fonte de energia. O campus do Litoral Norte da instituição, localizado em Tramandaí, iniciou na quarta-feira (19) a instalação de uma usina fotovoltaica dentro da área do complexo.

Serão implementados 226 módulos fotovoltaicos no solo e 770 em telhados. A potência total dos equipamentos é de 372 kWp, o que é suficiente para atender à toda a demanda do campus do Litoral Norte e será possível ter um excedente para obter créditos na conta de luz que serão abatidos de outras unidades da Ufrgs. A construção da estrutura para a geração solar deve ser concluída ainda neste primeiro trimestre.

A coordenação e supervisão do projeto é da professora Aline Cristiane Pan, do curso de Engenharia de Gestão de Energia Ufrgs Litoral. Ela frisa que a iniciativa, além de significar uma redução nos gastos de energia da universidade, servirá para colher dados para o estudo da geração solar fotovoltaica. “Não é só uma solução que nos dará energia, é uma usina que fomentará muitas pesquisas dos nossos estudantes”, reforça Aline.

O empreendimento será financiado pelo Programa para Desenvolvimento em Energias Renováveis e Eficiência Energética na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (EnergIF), que é um projeto do Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC). O investimento estimado na ação é de aproximadamente R$ 1,7 milhão.

Aline revela que há planos para, futuramente, colocar painéis fotovoltaicos nos campi da universidade situados nos bairros Centro e Agronomia, em Porto Alegre. “Temos o sonho de fazer um estacionamento coberto com módulos, nos telhados e no solo”, diz a professora. No entanto, ela salienta que ainda não há verba para esse projeto.