Estado investirá R$ 100 milhões para pagar juros de crédito a empresas do RS

Em mais uma fase do Programa Avançar, iniciativa do governo estadual que pretende acelerar o crescimento econômico do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite (PSDB) anunciou nesta quinta-feira (20) o investimento de R$ 100 milhões para subsidiar juros em operações de créditos para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte.

As operações estarão disponíveis a partir de 1º de fevereiro deste ano nos bancos parceiros do Estado: Badesul, BRDE e rede credenciada. "Estaremos alavancando um investimento muito maior, porque os R$ 100 milhões para subsidiar os juros das operações financeiras vão impulsionar um total de R$ 600 milhões em operações de crédito para o Estado", ressalta Leite.

Presente no anúncio, Edson Brum (MDB), secretário estadual do Desenvolvimento Econômico, destacou que o Sebrae-RS será peça fundamental na iniciativa, batizada de Juro Zero RS. "O Sebrae aportou R$ 10 milhões ao RS Garanti, seguro que permitirá democratizar o acesso ao financiamento", pontuou. O programa mencionado por Brum oferece aos empreendedores a contratação de um fundo garantidor que, em caso de inadimplência, assegura o pagamento de até 80% do valor financiado.

Conforme o Piratini, o objetivo do programa Juro Zero RS é incentivar e fortalecer microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte para a retomada do crescimento. Do total de R$ 600 milhões em recursos que poderão ser financiados, 20% serão destinados aos microempreendedores individuais (MEIs). De acordo com o governo estadual, espera-se 23 mil operações para atingir o total dos recursos.

O limite por operação para os MEIs será de R$ 10 mil com amortização de 12 meses. Enquanto para as microempresas será de R$ 30 mil e de R$ 100 mil para as empresas de pequeno porte, ambas com amortização de 33 meses.

Ainda conforme o secretário de Desenvolvimento Econômico, se uma microempresa fosse ao mercado buscar esse recurso de R$ 30 mil, precisaria retornar um total de cerca de R$ 43 mil, o que daria aproximadamente R$ 13 mil de juros ao empresário. Já quando a operação é inserida na negociação de R$ 600 milhões de crédito prevista pelo programa, os juros totais a serem pagos pelo Estado, em um valor contratado de R$ 30 mil, será de R$ 7.338,43, conforme simulação apresentada pelo Piratini.

Até o momento, o Programa Avançar já anunciou um total de R$ 4,7 bilhões em investimento, volume que, ao longo de 2022, deve crescer consideravelmente, segundo o governador Eduardo Leite. "Já antecipo a vocês que com os anúncios que teremos pela frente em novas etapas do Avançar vamos superar bem o volume de R$ 5 bilhões, que é histórico para o nosso desenvolvimento. Passamos de um estado que não conseguia pagar as contas em dia para um que apresenta suas contas regulares e ainda faz investimentos nessa ordem", enfatizou.

Quem poderá solicitar o recurso no programa Juro Zero RS:

Microempreendedor Individual

Limite por operação: R$ 10 mil

Carência: 3 meses

Amortização: 12 meses

Microempresa

Limite por operação: R$ 30 mil

Carência: 3 meses

Amortização: 33 meses

Empresa de Pequeno Porte

Limite por operação: R$ 100 mil

Carência: 3 meses

Amortização: 33 meses