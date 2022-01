Governo vai investir R$ 131 milhões para desenvolver o turismo no RS

O governo do Rio Grande do Sul lançou, nesta terça-feira (18), o programa Avançar no Turismo, com aporte de R$ 131 milhões em recursos do Estado para investimentos no segmento. O valor é treze vezes maior do que o total investido nos últimos 17 anos pela máquina pública no setor turístico gaúcho. O anúncio foi feito pelo governador Eduardo Leite (PSDB) e pelo secretário de Turismo, Ronaldo Santini, no cais do porto, em Porto Alegre, um dos mais conhecidos cartões-postais da Capital.

Do total de recursos anunciados, R$ 128 milhões serão destinados a projetos de infraestrutura turística, mediante contrapartida dos municípios. Foram selecionados 139 projetos em convênio com 134 municípios para construção, revitalização e/ou reforma de infraestrutura de equipamentos urbanos ou rurais, com finalidade turística (confira os detalhes abaixo). Com a contrapartida das prefeituras, o investimento será de R$ 175 milhões.

Para a promoção do desenvolvimento e da qualificação regional, serão destinados R$ 3 milhões. O valor será aplicado em nove projetos selecionados, que vão impactar 148 municípios nas regiões da Uva e Vinho, Carbonífera, Rota do Yucumã, Pampa Gaúcho, Costa Doce, Terras Encantadas, Campos de Cima da Serra, Quarta Colônia e Termas e Lagos.

O governador lembrou que os investimentos vão atender não só os turistas, mas também os moradores das localidades contempladas, que vão poder contar com mais estrutura. “Além de estimularem o senso de pertencimento das comunidades locais e a preservação do meio ambiente, são investimentos que vão qualificar os espaços com vocação para o turismo, importantes para dar o conforto que o turista deseja para ter boas experiências no nosso Estado, e assim gerar mais desenvolvimento a partir desta indústria sem chaminés, que é o turismo”, afirmou Leite.

No evento já foi realizada a assinatura dos 16 primeiros convênios entre o Estado e municípios dentro do Avançar no Turismo. Assinaram os representantes de Aceguá, Bento Gonçalves, Esteio, Gramado, Faxinal do Soturno, Rio Grande, Maquiné, Lagoa Vermelha, Ubiretama, Bom Jesus, Estrela, Santa Rosa, Cruz Alta, Marcelino Ramos, Uruguaiana, e da Associação dos Municípios do Litoral Norte.

Secretário de Turismo, Ronaldo Santini destacou a importância dos projetos para alavancar o turismo depois de um longo período de poucos investimentos em função das dificuldades fiscais que o Estado apresentava. “O turismo no Rio Grande do Sul é uma das principais fontes de geração de emprego e renda e, por muitos anos, ficou desassistido de investimentos por falta de recursos para o setor. Os projetos selecionados, além de obedecer critérios de desenvolvimento do turismo regional, revelam o desejo de diversos municípios de terem novas matrizes econômicas a partir do turismo”, disse Santini.

A iniciativa lançada nesta terça (18) integra o Avançar, programa transversal lançado em junho de 2021 e que passou a envolver as iniciativas com as quais o governo pretende acelerar o crescimento econômico e aumentar a qualidade da prestação de serviços à população. Mais de R$ 4,6 bilhões em recursos do Estado já foram anunciados.

Detalhes dos investimentos do programa Avançar no Turismo

Infraestrutura Turística

Acesso, pavimentação ou calçamento: 57 projetos e R$ 65,4 milhões de investimento;

Cicloturismo: 11 projetos, com R$ 18 milhões de investimento;

Parques, praças ou orlas: 46 projetos, com R$ 31,5 milhões em investimento;

Prédios ou centros turísticos: 12 projetos, com R$ 9,5 milhões de investimento;

Pórticos, mirantes ou monumentos: 12 projetos, com R$ 3,6 milhões de investimento.

Desenvolvimento do turismo regional