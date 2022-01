Auxílio Gás começa a ser pago nesta terça-feira; veja o calendário

O governo federal inicia nesta terça-feira (18) os pagamentos do Auxílio Gás, no valor de R$ 52, para 5,47 milhões de famílias contempladas em janeiro. Os repasses para as famílias contempladas seguirão o mesmo cronograma do Auxílio Brasil, de acordo com o Número de Identificação Social (NIS).

Neste mês, os depósitos vão do dia 18, para beneficiários que possuem NIS com final 1, até o dia 31, para os beneficiários de NIS com final 0.

O pagamento do Auxílio Gás será realizado a cada dois meses.

Com o Auxílio Gás, os beneficiários receberão, a cada bimestre, o valor correspondente a 50% da média do preço nacional de referência do botijão de 13 kg do gás de cozinha. A média será divulgada mensalmente pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Os repasses serão realizados da mesma forma que os repasses do Auxílio Brasil. Beneficiários poderão movimentar o dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem, e poderão realizar compras e pagar contas com o cartão de débito virtual e QR Code.

Aqueles que recebem por meio de cartão também podem realizar saques nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas, correspondentes bancários e agências da Caixa. Será possível consultar o Auxílio Gás pelos aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem, e pelo telefone 111.

Segundo o Ministério da Cidadania, o investimento do governo no benefício em janeiro será de quase R$ 285 milhões. No último mês de dezembro, o Auxílio Gás foi pago a 108 mil beneficiários residentes em municípios afetados pelas chuvas na Bahia e em Minas Gerais.

Quem tem direito ao vale-gás

Para receber o Auxílio Gás, não é necessário realizar inscrição, já que as famílias são selecionadas pelo Ministério da Cidadania. O benefício será pago a famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do governo federal com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo ou que tenham entre seus membros residentes no mesmo domicílio quem receba o benefício de prestação continuada (BPC), pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda.

Segundo a lei, o auxílio será concedido preferencialmente às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência.

O Ministério da Cidadania informou que o programa gradualmente admitirá mais famílias.

A previsão é que, em setembro de 2023, todos os beneficiários do programa Auxílio Brasil sejam atendidos.

Veja o cronograma de pagamento de janeiro abaixo.

FINAL DO NIS - DIA E MÊS DO PAGAMENTO

1 - 18/janeiro

2 - 19/janeiro

3 - 20/janeiro

4 - 21/janeiro

5 - 24/janeiro

6 - 25/janeiro

7 - 26/janeiro

8 - 27/janeiro

9 - 28/janeiro

0 - 31/janeiro