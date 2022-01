João Satt lança livro com coletânea de artigos sobre estratégia e gestão

CEO do grupo de empresas G5, o estrategista, consultor e publicitário João Satt lança nesta segunda-feira, 31 de janeiro, o livro A Travessia. A obra reúne 24 artigos publicados no Jornal do Comércio na coluna Visão de Mercado, assinada quinzenalmente por Satt.

Trata-se de um e-book, lançado exclusivamente no formato digital. O acesso é gratuito, e pode ser feito na página do autor (https://www.joaosatt.com.br) na internet. O livro também pode ser baixado nas redes sociais do articulista.

Com 35 anos de atuação, trabalhando em estratégia e posicionamento de marcas nacionais e internacionais nos segmentos de varejo, serviços e indústria, Satt tratou, ao longo da pandemia, das transformações de mercado ocorridas nesses últimos anos.

Não por acaso, o título da obra é A Travessia, mostrando formas de se adaptar a mudanças aceleradas desde 2020. De acordo com Satt, essa transformação já vinha sendo percebida em vários setores da economia, antes da crise do coronavírus. E, claro, depois disso, o cenário se alterou ainda mais. “Segmentos como farmácia e comércio de materiais de construção foram beneficiados, e outros prejudicados”, exemplifica.

O autor avalia que um novo ciclo está começando e vê um cenário sem a euforia do consumo. Segundo o CEO do G5, é uma volta à realidade, que mostra aquilo que as pessoas optam em consumir. Nesse contexto de mercado, as empresas precisam se posicionar para maximizar as oportunidades e reaprender a vender. Não por acaso, logo na abertura, o livro destaca um propósito: como aumentar a atratividade por valor do seu negócio em 2022.

“O objetivo do e-book é mostrar um pouco como estamos visualizando e enxergando os novos caminhos e possibilidades, para que empresas e organizações se transformem e encontrem novos caminhos para o sucesso”, explica Satt.

Na introdução, o estrategista detalha um pouco do que nos espera nessa jornada. “Toda travessia gera um misto de medo e ansiedade. Afinal, andar rumo ao desconhecido requer muita coragem. Levar um negócio (marca) de A para B deixou de ser uma escolha: passou a ser uma questão de sobrevivência”, aponta.

O resultado é uma análise das transformações ocorridas nos últimos anos, como as mudanças provocadas pela aceleração digital, e a disrupção de vários setores de negócios, que precisaram se readaptar.

“Não existe tempo a perder: seja qual for o seu setor de atuação, mais cedo ou mais tarde será invadido por novos concorrentes. Ou, o que é pior, disruptado. A briga aumentou de intensidade e de tamanho. A tecnologia definiu uma nova velocidade para os fatos, isso é definitivo”, conclui o autor.

