Grupo K-1 faz nova aquisição no setor de móveis

Por meio de nota oficial publicada na quinta (14), o Grupo K-1, de Tupandi, anunciou a aquisição da BTZ Indústria e Comércio de Móveis, detentora das marcas de móveis planejados Bartzen e Casa & Poesia. Fundada em 1994, em Bom Princípio, a Bartzen possui 56 lojas de móveis planejados residenciais e corporativos e emprega 128 pessoas. O valor da transação não foi informado.

O Grupo K1 foi fundado em 1995 pelos sócios Carlos Sost e Celso Theisen. Hoje tem 1.900 funcionários e um parque fabril de 200 mil m². A companhia é detentora das marcas Kappesberg, Uz Utilidades, Idélli Ambientes e My Home. Presente em mais de 45 mil pontos de vendas, se apresenta, em seu site, como o maior grupo do segmento da América Latina. Tem forte presença internacional, embarcando seus produtos para 47 países em todos os continentes, figurando como maior exportador do setor da América Latina. O faturamento anual é da ordem de R$ 800 milhões.