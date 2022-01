BRF tem seleção aberta para estágio no Rio Grande do Sul até o dia 31 de janeiro

A BRF está com inscrições abertas para os Programas de Estágio em Agropecuária e em Manutenção, que têm duração de seis meses a um ano. São 70 vagas destinadas a universitários cursando o último semestre de Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia e outras 40 vagas para estudantes no penúltimo ou último semestre de Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica ou Engenharia de Controle e Automação.

No Rio Grande do Sul, o Programa de Estágio em Agropecuária tem oportunidades para as cidades de Lajeado, Marau e Garibaldi. Em Lajeado e Marau também há vagas para a área de Manutenção. O objetivo é desenvolver esses profissionais para que possam assumir posições nas áreas dentro da Companhia. As inscrições podem ser feitas até 31 de janeiro.

Ao longo do programa, o participante irá realizar atividades ligadas diretamente a área de atuação e receberá desafios constantes para acelerar seu desenvolvimento. Assim, estará preparado para assumir posições de extensionista na Agropecuária e Engenheiro na área de Manutenção.

Para participar, o candidato ao Estágio em Agropecuária deve ter previsão de formação em julho de 2022. No caso dos interessados no Estágio em Manutenção, a conclusão do curso deve ser em julho de 2022 (último semestre) ou dezembro de 2022, (penúltimo semestre). Devido à situação atual relacionada à pandemia de Covid-19, o processo seletivo será 100% no formato virtual. As inscrições vão até 31 de janeiro e mais detalhes estão disponíveis no sites do programas: Estágio em Agropecuária e Estágio em Manutenção.

Fora do Estado, há nível nacional, há vagas em Buriti Alegre (GO); Capinzal (SC); Carambeí (PR); Chapecó (SC); Concórdia (SC); Dois Vizinhos (PR); Dourados (MS); Faxinal Dos Guedes (SC); Francisco Beltrão (SC); Jataí (GO); Herval D'Oeste (SC); Lucas Do Rio Verde (MT); Mineiros (GO); Nova Mutum (MT); Rio Verde (GO); Toledo (PR); Uberlândia (MG) e Videira (SC).