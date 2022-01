Desempenho da indústria gaúcha alcança a sexta alta consecutiva

O Índice de Desempenho Industrial (IDI-RS), indicador de nível de atividade do setor no Rio Grande do Sul, cresceu 0,8% em novembro, relativamente a outubro de 2021. Foi a sexta alta consecutiva, acumulando 5,6% de aumento, o maior patamar desde novembro de 2014, e 9,4% acima de fevereiro de 2020, antes da pandemia. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (13) pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs).

“Os indicadores mostram a continuidade da trajetória positiva da atividade que se seguiu à segunda onda da Covid-19. Os problemas de preços e escassez de insumos e matérias-primas limitaram, mas não impediram os avanços e o elevado nível da atividade industrial, que se deram por conta do bom momento do agronegócio, do retorno das atividades econômicas e das exportações”, diz o presidente da Fiergs, Gilberto Porcello Petry.

Todos os componentes do IDI-RS cresceram em relação a outubro, com exceção da utilização da capacidade instalada (UCI), que ficou estável em 83,2% no mês de novembro. Os destaques foram as compras industriais, mais 3,7%; o faturamento real, 2,6%, e as horas trabalhadas na produção, 2%. Os indicadores do mercado de trabalho industrial também cresceram no Estado: o emprego teve sua 18ª alta seguida, 0,2%, e a massa salarial real, 1,9%.

O nível da atividade industrial também registrou elevação nas comparações anuais. Em novembro, de 7,1%, e, no acumulado de janeiro a novembro, de 13,7%, ambas em relação aos períodos equivalentes de 2020. O bom desempenho é consequência do resultado dos componentes do IDI-RS nos 11 primeiros meses de 2021. Todos subiram relativamente a igual período de 2020: compras industriais, 33,7%; horas trabalhadas na produção, 16%; faturamento real, 9,6%; emprego, 6,7%; massa salarial real, 4,3%; e UCI, mais 6,3 pontos percentuais.

Por setor, o crescimento anual também é disseminado: dos 16 pesquisados, somente madeira (-0,8%) e máquinas e materiais elétricos (-1,4%) apresentaram queda ante o período de janeiro a novembro de 2020. As maiores contribuições para o desempenho global vieram de máquinas e equipamentos, que cresceu 34%, químicos e derivados de petróleo, 11,5%, veículos automotores, 17,1%, e produtos de metal, 20,2%.

Segundo o presidente da Fiergs, as expectativas para a indústria gaúcha seguem moderadamente positivas sustentadas pela perspectiva do restabelecimento das atividades econômicas e por menores dificuldades na cadeia de suprimentos. Porém, a forte estiagem que atinge o Rio Grande do Sul e a nova onda da pandemia agregam mais incerteza ao cenário já desafiador com os problemas ainda existentes nos insumos, a forte aceleração dos juros, o aumento dos custos de produção e a inflação.