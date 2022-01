Agergs homologa reajuste do gás natural da Sulgás

Em reunião realizada na tarde desta terça-feira (11), a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Rio Grande do Sul (Agergs) confirmou e homologou o reajuste do gás natural distribuído pela Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul (Sulgás). O efeito médio do aumento que será sentido pelos consumidores será de 27%. As mudanças nas tarifas irão variar dependendo da classe do consumidor e do volume contratado do combustível, indo de 10,69% e 31,57%. Os menores impactos serão sentidos no segmento residencial e o maior nos clientes atendidos por gás natural comprimido (GNC).