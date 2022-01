Rio Grande do Sul apresenta tímida expansão na geração de energia em 2021

Apesar do País ter finalizado 2021 com o maior incremento em capacidade instalada de geração de energia elétrica dos últimos anos, com 7.562,08 MW agregados a sua potência (melhor resultado desde 2016, quanto foi registrado o acréscimo de 9.528 MW), o Rio Grande do Sul contribuiu pouco para essa performance: apenas 43 MW, provenientes de duas novas usinas. O desempenho coloca os gaúchos entre os estados que registraram os menores crescimentos em seus parques geradores (16ª posição). Já a matriz elétrica nacional como um todo atingiu uma capacidade acumulada de 181,5 mil MW.

De acordo com dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), passaram a fazer parte da matriz elétrica brasileira no ano passado as usinas da Innova, em Triunfo, alimentada com biomassa (madeira de acácia, pinus, eucalipto, resíduos vegetais, cascas de arroz e sobras de serrarias na forma de cavaco) e a Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Forquilha IV, localizada no rio Forquilha, entre os municípios de Maximiliano de Almeida e Machadinho, no Norte do Estado. Esse último empreendimento foi desenvolvido pelas cooperativas Creral de Erechim, Coprel de Ibirubá, Ceriluz de Ijuí e a empresa Erechim Energia. Somados, os dois complexos totalizaram um investimento de aproximadamente R$ 300 milhões.

Para 2022, o órgão regulador também não apresenta uma perspectiva muito expressiva para a liberação de operação comercial de novas usinas no Estado. Por enquanto, a previsão é de apenas duas, a térmica a biomassa de madeira da Três Tentos Agroindustrial, em Ijuí, e a PCH Cachoeira Cinco Veados, do grupo Havan, que está sendo construída entre os municípios de Quevedos e São Martinho da Serra, na região Central do Estado, no rio Toropi. Os dois projetos totalizam uma capacidade instalada de 22 MW.

Há algumas explicações para que o Rio Grande do Sul esteja, atualmente, atrás de outros estados no quesito de expansão de potência de energia elétrica. O presidente do Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS), Guilherme Sari, argumenta que o maior destaque quanto ao aumento de energia no sistema nacional ultimamente tem ficado com as gerações solar e eólica.

Os estados que verificam um desempenho mais forte quanto a essas fontes estão localizados na região Nordeste do País que, além de terem disponibilidade abundante de irradiação solar e vento, contam com agentes dessas indústrias instalados na região. “É uma política toda desenhada, que se consolidou”, frisa o dirigente. No ano passado, a Bahia, com 1.532,38 MW acrescidos na matriz nacional, e o Rio Grande do Norte, com outros 1.505,69 MW, foram os estados que mais se sobressaíram em termos de crescimento.

Outro ponto ressaltado por Sari é que o Rio Grande do Sul estava com algumas obras de transmissão defasadas, o que atrapalhava o escoamento da energia de novos projetos gaúchos. No entanto, o presidente do Sindienergia-RS comenta que boa parte dessas estruturas (linhas e subestações de energia) serão concluídas neste ano, o que melhorará a condição da movimentação de energia local. Apesar dessa expectativa positiva, o dirigente reforça que projetos de geração de energia precisam de algum tempo para serem desenvolvidos. Dentro dessa lógica, a estimativa é que uma quantidade mais expressiva de usinas no Estado possa gerar energia entre os anos de 2024 e 2026.