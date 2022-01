Santander realiza leilão que inclui imóveis no Rio Grande do Sul

No dia 17 de janeiro, com início às 15h, o Banco Santander realizará um leilão com 50 imóveis disponíveis, incluindo propriedades no Rio Grande do Sul. Segundo o banco, os imóveis leiloados poderão ser arrematados com descontos de até 60% do valor de avaliação. Os interessados deverão dar seus lances exclusivamente de forma online, através do site da Sold Leilões.

Entre as opções de propriedades estão casas, apartamentos, imóveis comerciais, industriais e terrenos. No Rio Grande do Sul, as opções incluem uma casa em Rio Grande com desconto de 55% no valor de avaliação, com lance inicial de R$ 131.793, e uma casa com 610 m² em Pelotas, com lance inicial de R$ 235.462. Todos os imóveis possuem os débitos de condomínio e IPTU quitados até a data do leilão, e o Santander oferecerá facilidades de pagamento que variam conforme o tipo do imóvel: para os residenciais, exceto terrenos, há financiamento de até 80% da propriedade em até 420 meses. Para salas comerciais, o financiamento é em até 360 meses.

Além do Rio Grande do Sul, há também imóveis disponíveis nos estados de Goiás, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Com 34 opções distintas, a região Sudeste concentra a maior parte dos lotes. Mais informações, e acesso ao edital do leilão, estão disponíveis no site da Sold Leilões, ou no próprio portal do Santander. Opções desocupadas podem ser visitadas mediante o agendamento por e-mail. O leilão será realizado na modalidade condicional, quando todos os lances ficam sujeitos à aprovação do banco.