Licença Ambiental por Compromisso será disponibilizada até o final de março

Com a meta de tornar mais ágil o processo de licenciamento, empreendedores poderão solicitar à Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) a Licença Ambiental por Compromisso (LAC) ainda neste primeiro trimestre. A Resolução 455/2021 do Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema), que estabelece procedimentos e critérios para a emissão do documento, foi publicada pelo governo do Estado no final do ano passado, mas faltam alguns ajustes operacionais para os interessados requisitarem essa forma de licenciamento.

A presidente da Fepam, Marjorie Kauffmann, comenta que essa opção de licenciamento será realizada pelo sistema online da Fepam. “É completamente remoto, o empreendedor solicita a licença fazendo o upload de vários documentos e aí essa licença tem um termo de compromisso em que o empreendedor valida as informações encaminhadas”, esclarece a dirigente. As responsabilidades técnica, administrativa, civil e criminal sobre as informações e documentos anexados ao processo de licenciamento para obtenção da LAC são do empreendedor (pessoa física ou jurídica) e de seu responsável técnico.

A partir do recebimento dos dados, a Fepam faz uma análise documental. “Estando tudo ok, todos os itens preenchidos, o nosso sistema vai processar e emitir a licença para o empreendedor, sem uma análise apurada da parte ambiental ou vistoria prévia à emissão da licença. Isso (a emissão) vai se dar em torno de 48 horas depois que forem juntados os documentos”, explica Marjorie. O processo sendo aprovado, o empreendedor pode operar seu projeto e a Fepam coloca esse licenciamento dentro de uma lista prioritária de vistorias e fiscalização.

Conforme a presidente do órgão ambiental, atualmente, em média, os procedimentos que tramitam na Fepam levam de 60 a 90 dias por etapa de licenciamento (prévio, de instalação e operação). Por sua vez, a LAC é uma licença única que contempla todas essas fases. Marjorie ressalta que a Fepam possui várias formas de fazer a fiscalização dos empreendimentos licenciados, como através de visitas dos técnicos da fundação, de agentes da Patrulha Ambiental da Brigada Militar (Patram) e dos próprios municípios.

Marjorie salienta que o modelo da LAC já é praticado em outros estados (como Santa Catarina e Bahia). A dirigente detalha que são 49 atividades, dentro das mais de 500 que são de competência da Fepam, que poderão ser licenciadas por esse novo método. Das atividades que podem usufruir da LAC, 18 são consideradas de baixo impacto ambiental, 29 de médio impacto e duas de alto impacto (criação de bovinos semi-confinados e silvicultura de espécies exóticas).

A dirigente frisa que a LAC não se trata de um autolicenciamento, porque a Fepam ainda vai ser a responsável pela expedição ou não da licença e o controle da atividade proposta. Apesar da proximidade da sua vigência, a Licença Ambiental por Compromisso ainda divide opiniões. “É um avanço”, afirma o presidente da Câmara Brasileira de Logística e Infraestrutura, Paulo Menzel. Ele enfatiza que muitos investidores deixam de realizar seus projetos devido à burocracia e à demora envolvidas nos trâmites de licenciamento.

Já o diretor científico e técnico da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural (Agapan), Francisco Milanez, considera a LAC como inconstitucional. “O Estado não pode delegar obrigações que são dele”, argumenta o dirigente. Ele vê a iniciativa como um absurdo por deixar “a sociedade órfã”. Milanez alerta que o empresário também poderá sair prejudicado, pois não terá o amparo prévio do órgão ambiental e, se houver algum problema, o empreendedor terá que arcar com as consequências. “Não é acelerar, o movimento é de liberar a destruição”, critica. Milanez adianta que a Agapan pensa em acionar o Ministério Público quanto a esse tema.

Além da LAC, outro tópico que tem sido conduzido pela Fepam é a formatação de uma regulamentação quanto ao uso do Bioma Pampa (que representa mais de 68% da área total do Estado), ação que a presidente da fundação espera que seja concluída neste primeiro semestre. Majorie informa que ainda estão sendo feitas as análises sobre o que há de remanescente desse espaço para propor uma medida de conservação efetiva.