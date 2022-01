Márcio Schuch Silveira é eleito novo presidente do Conselho de Contabilidade do RS

Nesta quarta-feira (5), o Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS) elegeu o novo presidente da entidade. Márcio Schuch Silveira presidirá a entidade até 2023. Ele substitui a contadora Ana Tércia Lopes Rodrigues, que esteve à frente do Conselho na última gestão.

A solenidade, em um primeiro momento, deu posse aos 36 novos conselheiros (18 titulares e igual número de suplentes) eleitos em novembro passado representando a Chapa 1. Na sequência e por unanimidade, os 27 conselheiros que compõem o plenário do CRCRS (18 titulares eleitos e os nove remanescentes) escolheram Silveira para presidir a entidade no próximo biênio (2022-2023). A cerimônia foi realizada no Hotel DeVille e, além dos conselheiros, contou com a presença de delegados, colaboradores e familiares de representantes do CRCRS.

Ao comentar sobre a nova função, o novo presidente do CRCRS declarou: “Sabemos que, no pós-pandemia, a sociedade precisará se reerguer economicamente e os profissionais de contabilidade têm um potencial muito grande para participar de forma efetiva deste momento. O sentimento atual é de conseguir organizar a nossa profissão para participar cada vez mais na construção de uma sociedade mais desenvolvida e justa”.