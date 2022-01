Nova ponte entre Tramandaí e Imbé terá investimento de R$ 40 milhões

A nova ponte ligando os municípios de Tramandaí e Imbé, no Litoral, vai se tornar uma realidade. Na manhã desta quarta-feira (5), foi assinada, no salão Negrinho do Pastoreio do Palácio Piratini, a autorização para o convênio no valor de R$ 40 milhões do governo gaúcho para viabilizar a execução da obra, que deve começar neste ano e tem previsão de conclusão em 2024.

O documento foi firmado por diversas autoridades: o governador Eduardo Leite (PSDB); o presidente da Assembleia Legislativa, Gabriel Souza (MDB); o secretário estadual de Logística e Transporte, Juvir Costella (MDB); o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino da Silva; o prefeito de Imbé, Luis Henrique Vedovato (MDB); e o prefeito de Tramandaí, Luiz Carlos Gauto da Silva (PP).

O prefeito de Imbé explica que hoje o que existe é um estudo de viabilidade, de concepção e viário do entorno desse “equipamento”, que o Estado pretende agora custear. Vedovato diz que agora o projeto já entrou na fase de licitação. “Projeto de licenciamento ambiental corre em uma licitação em separado do projeto base do Executivo. A gente tem uma ideia de que este procedimento licitatório seja concluído ainda durante esta temporada de verão”, explica. Vedovato diz que o próximo passo será ter acesso aos documentos necessários para licitar a obra entre os meses de junho e agosto de 2022. E que a licitação da obra venha se concluir ainda neste ano, para aí, sim, a empreitada ter início.

Segundo o prefeito de Imbé, a previsão inicial é que a obra seja executada em um período de dois anos. “Foi realizado um estudo viário da legislação de Imbé e de Tramandaí, bem como de seus planos diretores, para que esta obra tenha funcionalidade por um bom tempo”. Vedovato cita o gargalo viário na atual ponte Giuseppe Garibaldi, responsável pela ligação entre os dois municípios. “Que esta obra venha trazer também mais segurança, tendo em vista, que facilitará a vida das pessoas que utilizam os serviços públicos comuns às duas cidades. Por exemplo, o hospital de referência de Imbé está localizado em Tramandaí”, aponta. Ele também lembra que todo o transporte público do litoral passa pelo mesmo local, que hoje tem capacidade reduzida em volume de carga. "As intervenções do Daer fazem a manutenção, que é apenas paliativa e todos sabem que uma solução definitiva deveria ser feita."

O projeto prevê uma ligação através da avenida Nilza Godoy. Foto: Beck de Souza Engenharia/Divulgação/JC

O projeto, de acordo com Vedovato, prevê uma ligação através da avenida Nilza Godoy (antiga avenida Rio Grande) - no local onde antigamente existia a Ponte da Sardinha ligando ao bairro Barra do município de Tramandaí. “É um binário, ou seja, são duas pontes: uma que leva a Tramandaí e uma que leva de Tramandaí a Imbé. São duas vias em cada uma das pontes e com a possibilidade de travessia de pedestres e com ciclovia e haverá uma ligação entre elas”, detalha. Ainda, conforme o relato do prefeito, “serão pontes estaiadas e pela proximidade com a beira mar deverão ser um novo ponto turístico”.

O prefeito de Tramandaí, Luiz Carlos Gauto, diz que o ato de assinatura representa um marco histórico para os dois municípios. Gauto salienta que essa obra vai beneficiar o litoral, promovendo o desenvolvimento econômico para as duas cidades em especial. O prefeito também destaca o esforço e a articulação política dos deputados federais, estaduais e do secretário Juvir Costella para uma ponte tão esperada e por tanto tempo. Trata-se de uma obra que vai desenvolver a economia como um todo e em particular o segmento do turismo. Gauto salienta que a nova ponte vem para unir os dois municípios e também dará acesso às demais cidades, como Cidreira, Pinhal, Xangri-Lá e Capão da Canoa.

O presidente da Assembleia Legislativa destacou na oportunidade que a obra era muito aguardada pelos dois municípios, observando que a infraestrutura viária atual não tem mais capacidade para comportar o grande fluxo de veículos e atender ao desenvolvimento de toda a região. Souza destacou a importância futura da obra para os gaúchos.