Feirão recupera R$ 1,5 milhão de dívidas em Caxias do Sul

O o 4º Feirão Limpa Nome, realizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Caxias do Sul, entre outubro de 2021 e 3 de janeiro deste ano, garantiu a recuperação de R$ 1,5 milhão em valores que estavam atrasados no comércio local. O montante renegociado superou em 18,2% o do ano passado, com tendência a ser ainda maior, pois acordos firmados durante a iniciativa possuem prazo para pagamento com vencimentos nos próximos meses.

No total, foram feitos 3.348 acordos entre credores e devedores por meio de atendimento no balcão do SPC. No entanto, 7,3 mil consumidores procuraram o serviço. Instituições de ensino e cursos profissionalizantes, lojas de roupa, óticas e academias estiveram no topo dos segmentos com maior índice de dívidas renegociadas.

Para o gerente administrativo-financeiro da CDL Caxias do Sul, Carlos Alberto Cervieri, o valor recuperado sinaliza uma melhora no cenário econômico em relação ao mesmo período do ano passado. O dirigente afirma que os números superaram a expectativa.

“A inadimplência atrapalha muito a vida das pessoas, que não conseguem crédito e possuem uma série de restrições por estarem nesta situação. Temos fortalecido cada vez mais esta campanha e ajudado a recuperar dívidas, o que beneficia os associados e os consumidores. O importante é começar o ano com o nome limpo”, reforça.

Nesta edição do Feirão, os descontos para os consumidores que buscaram a renegociação variaram de 10% a 70%, além do abatimento de juros e da isenção de multas. No total, 969 empresas associadas à CDL Caxias que possuíam devedores registrados no SPC participaram da ação. O total de dívidas nos estabelecimentos somavam R$ 32,6 milhões, com mais de 35 mil consumidores cadastrados.