Prazo para pagar o IPTU de Porto Alegre com desconto de 8% termina nesta terça-feira

Os contribuintes têm até esta terça-feira (4) para aproveitar o desconto de 8% no pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU). O desconto será mantido mesmo que seja pago no crédito parcelado, pois conta como se fosse pago à vista.

Até o momento, a prefeitura já arrecadou R$ 210 milhões com os pagamentos feitos. Quem optar em pagar parcelado, a partir de 8 de março, não receberá o desconto, mas as parcelas serão fixas, sem juros.

A Secretaria Municipal da Fazenda lembra que, no caso de pagamento com cartão de crédito para quem aproveitar o IPTU com desconto, incidirão os juros da bandeira do cartão.

Foram emitidas 701,6 mil guias pela Secretaria Municipal da Fazenda, cujo valor integral (sem considerar o abatimento de 8% para quem saldar o compromisso de forma antecipada) para o pagamento referente ao próximo ano é de R$ 1,2 bilhão, dos quais R$ 967 milhões correspondem ao IPTU e R$ 264 milhões à TCL.

O pagamento pode ser realizado em casas lotéricas, internet banking e agências do Banrisul, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Citibank, Itaú, Original, Santander e Sicredi. As guias eletrônicas podem ser consultadas e impressas pelo site prefeitura.poa.br/IPTU. Já os documentos físicos foram enviados pelos Correios.