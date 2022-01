Emprego: Sine tem mais de 700 vagas em Porto Alegre; veja quais são

O número de vagas na largada no Sine de Porto Alegre ultrapassa 700 ofertas. Desempregados ou quer conferir as oportunidades pode comparecer à unidade do Sine Municipal, na avenida Sepúlveda esquina com avenida Mauá, no Centro Histórico, a partir das 8h desta segunda-feira (3). O atendimento vai até as 17h.

Na lista de vagas (veja no fim do texto as ocupações ofertadas), estão ainda as 80 vagas para atuar na filial da Leroy Merlin que vai abrir no Pontal Shopping, em construção na orla do Guaíba. A loja deve estrear até abril.

O shopping fica pronto em outubro. Na Leroy, são ocupações de assistente de vendas (em diferentes setores), auxiliar de logística e operador de empilhadeira.

Na lista, tem ainda 63 vagas de carpinteiro e 50 de ferreiro.

Para agilizar o atendimento, as pessoas podem fazer agendamento eletrônico, o que evita filas. Carta de encaminhamento pode ser retirada pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. Dúvidas e informações podem ser obtidas em [email protected]

Confira o perfil das mais de 700 vagas da semana no Sine de Porto Alegre: