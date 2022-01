Governo passa o controle da Sulgás para a Compass

venceu o leilão de privatização O governo do Estado transfere, nesta segunda-feira (3), às 14h, no Palácio Piratini, o controle da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul (Sulgás) para a Compass Gás & Energia. A Compassdo controle da companhia em 22 de outubro do ano passado.

O evento contará com a presença do governador Eduardo Leite, do secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos Júnior, do secretário adjunto do Meio Ambiente e Infraestrutura, Guilherme de Souza, do presidente da Sulgás, Carlos Colón, do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Gabriel Souza, do CEO da Compass, Nelson Roseira Gomes Neto, de deputados, autoridades e representantes da empresa.

Para assumir os 51% das ações que o governo gaúcho detém na distribuidora de gás natural (os outros 49% são da Gaspetro), a Compass apresentou a proposta de R$ 927,8 milhões, o lance mínimo do começo do certame. Não houve outros interessados em apresentar ofertas pela empresa. A Compass também havia adquirido, por R$ 2,03 bilhões, os 51% de participação que a Petrobras possuía na Gaspetro.

Criada em 1993, a Sulgás apresentou em 2020 um lucro líquido de R$ 79,4 milhões, receita líquida de R$ 827,4 milhões e com patrimônio líquido de R$ 190,1 milhões. O investimento realizado pela distribuidora em 2020 foi de cerca de R$ 41,5 milhões.