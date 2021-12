Limitação de conexão da térmica Pampa Sul deve ser resolvida em janeiro

Um problema que vem atrapalhando o pleno rendimento da termelétrica a carvão Pampa Sul, localizada no município de Candiota, está prestes a ser solucionado. Conforme informações da Engie, empresa responsável pela usina, a previsão é da planta se conectar à nova subestação Candiota 2 (obra da Chimarrão Transmissora de Energia) na segunda quinzena de janeiro de 2022. Essa ação resolverá em definitivo a limitação da entrega de energia gerada pela planta ao Sistema Elétrico Interligado Nacional.

Desde a sua entrada em operação comercial, em junho de 2019, a térmica gaúcha está conectada de forma provisória por meio de outra subestação. Essa medida trouxe algumas restrições para o despacho da energia produzida. A principal delas é a necessidade de variar a geração da usina entre 50% e 100% da capacidade nominal (345 MW - energia suficiente para atender a cerca de 1,3 milhão de pessoas), dependendo da condição de importação de energia do Uruguai, que tem prioridade. Essa situação ocorre pela falta de um sistema mais robusto de transmissão na região, dificuldade que será superada, entre outras obras, pela subestação Candiota 2.

O coordenador do Grupo Temático de Energia e Telecomunicações da Fiergs, Edilson Deitos, destaca que, em um momento em que o Brasil sofre com a escassez hidrelétrica, contar com uma energia firme, que não oscila com as condições climáticas, é muito importante para o setor elétrico nacional. Outro ponto fundamental, acrescenta o dirigente, é justamente o reforço do sistema de transmissão de energia no Rio Grande do Sul que vem sendo feito nos últimos anos.

Trata-se de um conjunto de obras que inclui em torno de 3,2 mil quilômetros de linhas de transmissão, além de várias subestações de energia, estimado em cerca de R$ 6,5 bilhões. Os projetos são conduzidos pelas empresas Chimarrão Transmissora de Energia, CPFL Transmissão Sul II, Sant’Ana Transmissora de Energia Elétrica (Taesa), Pampa Transmissão de Energia (Cymi), EKTT 5 (Neoenergia), Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (Isa CTEEP), Mez Energia e CPFL Transmissão.

Deitos salienta também que a melhoria da qualidade de conexão da Pampa Sul com a rede de transmissão valorizará esse ativo que foi posto à venda pela Engie. “Torna muito mais atrativo (o empreendimento), pois ele conseguirá operar com resultados melhores”, enfatiza o coordenador do Grupo Temático de Energia e Telecomunicações da Fiergs. O investimento dispendido na construção da usina foi de aproximadamente R$ 2 bilhões.