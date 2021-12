Porto Alegre já arrecadou R$ 154,4 milhões com IPTU

Até esta quarta-feira, 123.381 contribuintes já haviam quitado antecipadamente e à vista o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e a Taxa de Coleta de Lixo (TCL) em Porto Alegre, o que representa uma arrecadação de R$ 154,4 milhões. Essas pessoas e aquelas que fizerem o pagamento dos tributos até o dia 4 de janeiro contarão com desconto de 8% no valor a ser desembolsado.

Foram emitidas 701,6 mil guias pela Secretaria Municipal da Fazenda, cujo valor integral (sem considerar o abatimento de 8% para quem saldar o compromisso de forma antecipada) para o pagamento referente ao próximo ano é de R$ 1,2 bilhão, dos quais R$ 967 milhões correspondem ao IPTU e R$ 264 milhões à TCL.

O pagamento pode ser realizado em casas lotéricas, internet banking e agências do Banrisul, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Citibank, Itaú, Original, Santander e Sicredi. As guias eletrônicas podem ser consultadas e impressas pelo site prefeitura.poa.br/IPTU. Já os documentos físicos foram enviados pelos Correios. O secretário municipal da Fazenda, Rodrigo Fantinel, acrescenta que foi disponibilizada através do site a possibilidade do pagamento do imposto por meio de cartão de crédito.

"O contribuinte acaba pagando parcelado, no cartão de crédito, mas ganha o desconto de 8%, é uma vantagem que estamos alertando, porque teve muita gente que não se deu conta", reforça o secretário. Sem o uso do cartão de crédito, a própria prefeitura também concede a opção de parcelamento em dez vezes do imposto, contudo nesse caso sem desconto e com vencimento da primeira parcela em 8 de março.

Fantinel adianta que, durante o próximo ano, deverá ser aberta a alternativa do pagamento do IPTU e da TCL com o PIX. Pelo lado da prefeitura, o secretário argumenta que a vantagem de reduzir a cobrança do imposto para quem adiantar a quitação é a certeza da entrada de recursos nos cofres do município. "A pessoa que paga parcelado, lá no meio do ano, ela pode ter uma dificuldade e deixar de pagar, com uma parcela única tiramos esse risco de inadimplência", comenta Fantinel.

Do total da arrecadação do IPTU, 25% é destinado à educação e 15% à área da saúde, o restante dos recursos é de livre destinação, podendo ser empregado em qualquer finalidade. De acordo com a Secretaria da Fazenda, o valor da correção do IPTU é calculado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), de novembro de 2020 a outubro de 2021, e totalizou 10,67%, equivalente à inflação do período.