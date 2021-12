Flat concluído por compradores espera liberação para abrir em Porto Alegre

Falta apenas um detalhe para os investidores que tiveram de bancar a conclusão de um flat inacabado em Porto Alegre verem o empreendimento aberto e, como todos esperam, remunerando o capital aplicado. Os proprietários aguardam o Habite-se, que é a carta de habitação conferida pela prefeitura, para liberar a operação.

A bandeira do flat está definida e já molda a fachada: será do Ibis Styles, do grupo internacional Accor. O grupo Átrio, que administra outras unidades da Accor, será o operador.

"Está tudo montado, cama pronta, louça pendurada no restaurante", descreve Vitor Silveira, presidente da Associação de Adquirentes das Unidades do Condomínio Apart-Hotel. O acerto para operação do Ibis ocorreu em 2019 . Também está definido o operador do restaurante, que será feito pelos donos da Amiche Pizzeria e do Pátio Restaurante. O flat deve abrir 45 empregos. Na fachada, tem uma faixa com oferta de vagas.

Foram quase três anos de obras e quase R$ 14 milhões injetados pelos 83 proprietários das 130 unidades do flat, na rua 24 de Outubro, 1513, esquina com a avenida Mariland.

Segundo Silveira, foram cerca de R$ 12,5 milhões somente na finalização da construção. O restante do valor envolve desde compra de índice construtivo do município a despesas com segurança. Na época da aquisição, cada unidade valia entre R$ 250 mil e R$ 320 mil. Na conclusão, o rateio é de pouco mais de R$ 100 mil, em média, por quarto. Muitos têm de duas a cinco unidades.

O Habite-se, emitido a cada conclusão de obra, também é exigência da rede Accor para poder inserir a unidade no sistema de reservas, explica Silveira. Para obter a carta, a associação aguarda apenas um ajuste no registro do imóvel, que já está tramitando.

Em busca do Habite-se para poder colocar o flat em operação, representantes do grupo de investidores se reuniram com o prefeito Sebastião Melo nessa segunda-feira (27). O encontro, diz o presidente, serviu para sensibilizar a administração em relação à emissão do documento.

"O flat aberto vai gerar empregos e receita em tributos para a cidade", cita Silveira. "Espero que nos próximos dias possamos dizer quando vamos abrir o hotel."

Por nota, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Arquitetura (Smamus) informou que "em breve deverá ser expedida a liberação do Habite-se".

"Estamos muito orgulhosos e ansiosos pelo resultado de tanto investimento aportado, além da nossa conta!!!", desabafa Seli Ramaioli, uma das investidoras. Em 2016, Seli relatou ao Jornal do Comércio toda a sua frustração com a interrupção das obras e o risco sobre o investimento que ela havia feito pensando no futuro dos filhos. Passados cinco anos, a expectativa mudou:

"Acreditamos na proposta e dedicação de todos os envolvidos, na qualidade de acabamento da obra desde os serviços oferecidos! Ficou lindo!! A estrutura e a localização são top!!", valoriza Seli.

Construção parou em 2014 na crise do antigo M.Grupo

Construção teve obra parada no começo de 2014; compradores conseguiram a posse em 2016. Foto: Marcelo G. Ribeiro/Arquivo/JC

A torre ficou bem conhecida no Rio Grande do Sul por fazer parte da herança de obras inacabadas da Magazine Incorporações, que era do antigo M. Grupo, pertencente a empresários paulista, entre eles Lorival Rodrigues, no período de derrocada das operações, a partir de 2014 e 2015. A Magazine teve falência decretada pela Justiça gaúcha em 2017.

Compradores como os do imóvel na Capital criaram associações para ir à Justiça reivindicar a posse dos ativos para finalizar os empreendimentos. Isso ocorreu em abril de 2016

"Foi uma luta de seis anos e uma conquista para os compradores que conseguiram terminar a obra", comenta o advogado na ação, Flávio Luz, citando como decisivos o diálogo e a colaboração entre a Justiça (Vara de Falências), do administrador judicial -e do Ministério Público para o resultado obtido. "Isso contrastou com a atitude pouco colaborativa e até dificultando o processo da Magazine Incorporações", cita Luz.

Outros dois empreendimentos que seguem o mesmo roteiro de obras interrompidas ficam em Gravataí, nas imediações do Shopping da cidade, que também foi erguido pelos sócios do M.Grupo, hoje com outros donos. O shopping também passou a investidores.

Na cidade da Região Metropolitana, duas torres comerciais do conjunto Unique foram concluídas, mas um conjunto residencial até hoje não teve a execução retomada e permanece na vizinhança como um esqueleto sofrendo deterioração pelo tempo.