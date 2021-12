Governo gaúcho marca audiência pública para concessão de áreas da Lagoa dos Patos para geração eólica

Com a intenção de realizar concessões de uso de áreas da Lagoa dos Patos para a instalação de aerogeradores pela iniciativa privada e, como consequência, a produção de energia eólica, o governo do Estado promoverá no dia 21 de janeiro de 2022 uma audiência pública sobre o tema. O encontro, que está sendo organizado pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), está marcado para às 9h e o regulamento, bem como o link para acompanhar o evento, deverão ser divulgados nos próximos dias.

Antes da audiência, através de consulta pública, o governo receberá entre os dias 3 e 21 de janeiro sugestões e contribuições da população para aprimorar a modelagem da proposta de geração eólica no local. Dentro do processo de concessão, a Lagoa dos Patos foi dividida em dois lotes (Norte e Sul), o que, conforme informações da Sema, é capaz de atrair um maior número de investidores. A expectativa é de que o edital da concessão seja publicado até o começo de fevereiro.

De acordo com informações que constam no site da secretaria, o lote Norte foi delimitado a partir de um ponto situado no município de Capivari do Sul e finaliza próximo a Arambaré e Tavares. Se fosse traçada uma linha reta entre esses dois pontos, ela teria uma extensão de aproximadamente 131 quilômetros. Já o lote Sul inicia a 1 mil metros do local onde ocorre o término da área Norte e acaba no município de Rio Grande. A extensão em linha reta desse segmento é de cerca de 128,9 quilômetros.

Quando os lotes forem a leilão, a concorrência obedecerá ao critério de maior preço de outorga mensal paga ao Estado. Cada licitante formulará uma proposta de valor que será repassado quando o complexo eólico iniciar a geração de energia. Esse montante será constituído a partir de um percentual sobre o valor bruto recebido pela concessionária pelo Megawatt-hora (MWh) de energia elétrica produzido. O lance inicial da disputa deve ser igual ou superior a 1,5% de cada MWh gerado.

A Lagoa dos Patos possui cerca de 265 quilômetros de comprimento, 60 quilômetros de largura (na sua quota máxima) e uma superfície de 10.144 quilômetros quadrados. Estende-se na direção norte-nordeste-sul-sudoeste paralelamente ao Oceano Atlântico, do qual é separada por uma península. A sua profundidade média é de três metros (o que torna mais fácil a instalação de aerogeradores do que no mar, por exemplo).

Segundo dados preliminares do governo gaúcho, o potencial da Lagoa dos Patos para a geração eólica é de até 24,5 mil MW, enquanto as lagoas Mirim e Mangueira teriam capacidade, respectivamente, para 7,3 mil MW e 2,1 mil MW. A título de comparação, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) indica que o Rio Grande do Sul conta hoje com uma potência eólica instalada de cerca de 1,8 mil MW.