Hidrovia trará incremento de renda, emprego e desenvolvimento, diz prefeito de Jaguarão

Hidrovia da Lagoa Mirim concessão autorizada Porto de Jaguarão Um dos municípios diretamente beneficiados pelo projeto de implantação da- que tevepelo governo federal em novembro, e deverá ser a primeira pedagiada do Brasil, ligando o País ao Uruguai-, Jaguarão, na fronteira com a cidade uruguaia de Rio Branco, aposta na retomada do potencial do transporte hidroviário binacional para garantir incremento e desenvolvimento à economia local. Ao lado da construção de uma estação de transbordo de carga (ETC) no, ainda em fase de captação de investimentos pela empresa que detém sua concessão, o prefeito Favio Telis vê a volta da exploração do modal hidroviário como forma de recuperar a pujança das cidades fronteiriças e de desencadear novas possibilidades de investimentos, como a captação de empresas e atração de alternativas ao turismo náutico. Nesta entrevista, ele fala dos impactos da hidrovia para a região e projeta as possibilidades que virão a partir da consolidação da iniciativa.

Jornal do Comércio- Projeto debatido há décadas, a Hidrovia da Lagoa Mirim deve ter edital lançado no ano que vem. Como o senhor vê a possibilidade de a iniciativa realmente sair do papel e o que representará para a região?

Favio Telis- Com esse anúncio de Parceria Público Privada, através da abertura de possibilidade para que empresas privadas venham a assumir a dragagem, a hidrovia, e que ela seja pedagiada para se autossustentar, vejo como algo muito mais perto do que o que tínhamos antes. Inclusive, como forma de colocar em funcionamento os portos locais que já estão autorizados, tanto do lado uruguaio, em Tacuarí, quanto do lado brasileiro como Jaguarão. E isso é, sem dúvida nenhuma, um grande avanço nas tratativas, pois as conversas já vêm ao longo de tempos, e será fundamental tanto para a área econômica e de transporte de cargas quanto para a área do turismo náutico.

JC-Como avalia as possibilidades de desenvolvimento regional que o projeto traz?

Telis- No caso do transporte de cargas nos permitirá o transporte transversal em direção à Santa Vitória do Palmar e Chuí pela hidrovia, também para Pelotas e Rio Grande, será fundamental pra nós e para os demais municípios que serão beneficiados e ganharão com a implantação da hidrovia. A possibilidade de utilizar o sistema hidroviário para melhorias e desenvolvimento econômico dos municípios é extremamente ampla. Cada um terá, claro, de inovar e repensar seu conceito de transporte de cargas para implementar em seu município e pensar no futuro. Jaguarão e Santa Vitória, e os demais municípios ligados pela Lagoa Mirim e pela Lagoa dos Patos, cresceram e se desenvolveram há mais de 60 anos pela hidrovia, isso já foi pujante para o desenvolvimento da região. Agora, há grande possibilidade de se tornar realidade a reativação da hidrovia, que vai incrementar a renda, o emprego, incentivar a instalação de empresas e trazer desenvolvimento.

JC- Jaguarão é o segundo principal ponto de entrada de cargas uruguaias no Brasil, perdendo apenas pro Chuí. Tendo o modal hidroviário, qual impacto terá nesse transporte?

Telis- Chuí nos ganha exatamente por termos um rio (Rio Jaguarão) que precisa ser superado, precisamos investir em uma segunda ponte, que se já tivesse pronta poderia ter aumentado o número de transporte de cargas terrestre. Com isso, Chuí nos supera, mesmo não sendo o ponto mais curto do Brasil para se chegar ao Uruguai, mas o transporte terrestre pela fronteira seca se torna mais fácil. Através da hidrovia, poderemos incrementar ainda mais esse transporte. E tem outra coisa, nós estamos aqui, com o Rio Jaguarão e a Lagoa Mirim, liberando a hidrovia, com possibilidade de termos acesso para o mundo a partir daqui. Saindo daqui conseguiremos chegar ao Porto de Rio Grande e ao mar, podendo chegar a (transportar carga) para qualquer parte do mundo.

JC- Quais as principais cargas saindo de Jaguarão que poderão ser beneficiadas pela hidrovia?

Telis- As cargas de extração de madeira, soja, arroz e pecuária seriam beneficiadas.

JC- A prefeitura possui algum estudo ou projeto nesse sentido, sobre o impacto da hidrovia na produção?

Telis- Tínhamos de uma empresa privada, inclusive a que obteve a concessão (para uma estação de transbordo de carga ) no porto. Pelo que se viu ali poderia se aumentar o transporte da carga de madeira e grãos, além de trazer mais produtos para os freeshops da região (Rio Branco e Chuy), isso tudo via barcaças seria possível, o que também beneficiaria o turismo. A empresa viu que há viabilidade econômica, e acreditamos que, por cima, só com o projeto no nosso porto geraremos, apenas na área portuária, cerca de 30 empregos diretos imediatos, fora os indiretos. Imagina com a hidrovia.

JC- Até então há limitação de carga na Ponte Internacional Barão de Mauá, que liga Jaguarão a Rio Branco, no Uruguai. Como a hidrovia impactará isso? Há alguma projeção do que se deixará de transportar via terrestre?

Telis- Na verdade, algumas cargas deixariam de ir até o Porto de Rio Grande e viriam automaticamente para o Porto de Jaguarão, mas não sei dizer o que deixará de ser transportado nas estradas. Com certeza reduzirá o que é transportado pelas BR-118 e BR-292, mas não se deixará de fazer o transporte também via terrestre.

JC- Atualmente, qual o volume de carga que passa pela ponte na fronteira a cada mês?

Telis- Não tenho o número no momento, mas tem dias que passam mais de 300 carretas na ponte, por exemplo.

JC- E como o senhor vê o potencial de exploração do turismo a partir da implantação da hidrovia?

Telis- Podemos pensar no turismo náutico, para passeios pela própria Lagoa Mirim, pelo Rio Jaguarão, pela outra fronteira, e para o transporte até Santa Vitória, Chuí, Pelotas. Teremos muitas possibilidades, ainda mais depois de termos o nosso porto.

JC- E qual a situação do projeto de melhorias no Porto de Jaguarão?

Telis- Já temos o porto autorizado e concedido pelo governo federal, uma empresa já obteve a concessão no ano passado, a área foi liberada e, no momento, buscam investidores pro projeto, que não tem valores tão baixos. Está na fase de captação de investimento. A empresa privada ficou de apresentar, assim que possível, o projeto para viabilizar o porto, ainda sem data prevista. Mas, claro, tudo isso ainda depende da dragagem da área e captação de investidores. E isso também será incentivado pelo próprio projeto da hidrovia.