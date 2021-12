ANP discute em audiência proposta sobre envio de dados de estoques de combustível

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) discute na terça-feira (28), das 15 horas às 18 horas, em audiência pública online, proposta de resolução que visa regulamentar os procedimentos para envio ao órgão, pelos agentes econômicos regulados, de dados diários relativos aos estoques de combustíveis. O objetivo é permitir um monitoramento mais dinâmico e efetivo do abastecimento pela Agência. A audiência será transmitida pelo canal da ANP no YouTube.