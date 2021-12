Fepam emite licença prévia para complexo eólico em Santa Vitória do Palmar

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) emitiu a Licença Prévia LP 343 /2021, que atesta a viabilidade ambiental do Complexo Eólico Canelões, em Santa Vitória do Palmar. O projeto do empreendimento, conduzido pela Renobrax, conta com 11 parques, totalizando 83 aerogeradores, com 200 metros de altura e 6,2 MW de potência unitária, somando a potência instalada de 514,6 MW (cerca de 13% da média da demanda elétrica gaúcha).

Se for levado em conta o cálculo aproximado de mercado de cerca de R$ 5 milhões por MW eólico instalado, a iniciativa absorverá um investimento superior a R$ 2,5 bilhões. A área licenciada está a aproximadamente 4,5 quilômetros do espaço urbano do município, nas proximidades da subestação Santa Vitória do Palmar 2, onde a energia gerada será entregue ao Sistema Integrado Nacional.

Embora se trate de área de baixa sensibilidade ambiental para a atividade de geração de energia a partir de fonte eólica, nos termos da Resolução Consema 433/2020, a licença emitida aponta - além das preocupações características da atividade - rigorosas condicionantes que objetivam assegurar as condições hídricas do arroio Del Rey e das áreas úmidas a ele associadas, dos palmares (butiazais) remanescentes na área, que constituem importantes paisagens de referência para a população local.

“Essa licença é mais um excelente trabalho da Divisão de Energia (Digen), com importante colaboração da Gerência Regional Sul (Gersul), que demonstra e reforça o quanto nossas equipes estão empenhadas na análise dos empreendimentos de energia sem abrir mão do rigor técnico necessário para a verdadeira proteção do meio ambiente”, afirma a presidente da Fepam, Marjorie Kauffmann.