Parque Terra Mágica Florybal completa 10 anos

Um dos principais parques temáticos do Rio Grande do Sul, o Terra Mágica Florybal, em Canela, comemorou agora em dezembro uma década de operação. De acordo com o diretor e idealizador do complexo, Valdir Cardoso, apesar das dificuldades causadas pela Covid-19 para o setor de turismo e lazer em geral, as atrações do complexo vêm sendo muito procuradas.

Existe uma sazonalidade da movimentação, sendo que em determinadas épocas a demanda média é de aproximadamente 500 pessoas e em outras sobe para 2 mil a 3 mil usuários. Os períodos em que há mais público são concentrados no inverno e no final de ano e a capacidade máxima do parque é para até 6 mil clientes.

Para as crianças, entre os principais chamarizes, estão espaços lúdicos que incluem casas de fadas, florestas encantadas e áreas com réplicas de dinossauros. Quanto às atividades que também entretêm os adultos estão a tirolesa, o voo do pterodátilo (um passeio suspenso), o cinema 7D, entre outras. nSobre a origem do empreendimento, Cardoso recorda que, depois de fazer lojas temáticas para as vendas do chocolate Florybal, ele resolveu construir uma estrutura maior, criando o parque que hoje ocupa 67 mil metros quadrados. Com o negócio do chocolate, ele já atua há cerca de 30 anos e conta com 17 estabelecimentos próprios da Florybal operando nos municípios de Gramado e Canela, além de outros pontos terceirizados.

"O parque é uma renovação constante, temos a preocupação de encantar o nosso cliente", enfatiza Cardoso. O empreendedor afirma que, para 2022, serão feitos investimentos em novas atrações.