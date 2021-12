Sulgás inicia em Lajeado obra de sua primeira rede desconectada da malha principal de gasodutos

Com uma infraestrutura de mais de 1,37 mil quilômetros de gasodutos conectados, a Sulgás iniciou agora a obra da primeira rede local (separada da malha atual) de distribuição de gás natural canalizado no Rio Grande do Sul. O empreendimento está sendo construído em Lajeado e, inicialmente, será feito um ramal com aproximadamente seis quilômetros de extensão, que contará com investimentos da ordem de R$ 2,5 milhões.

O prazo previsto para implantação é de aproximadamente dois meses, ou seja, até fim de fevereiro de 2022. Depois de pronto, esse gasoduto será abastecido via transporte de gás natural comprimido (GNC), em virtude de Lajeado estar 60 quilômetros distante da malha dutoviária da companhia. Caminhões levarão cilindros com GNC para atender à estrutura que está sendo montada no município do Vale do Taquari.

“É mais um passo importante na interiorização e expansão do uso do gás natural no Estado”, comemora o presidente da concessionária, Carlos Camargo de Colón. Ele acrescenta que, atualmente, a Sulgás atende a um posto de gás natural veicular (GNV) da cidade com GNC (cuja descompressão é feita no próprio estabelecimento do cliente). Com a implementação do novo projeto, a distribuidora poderá ampliar o uso do energético no segmento veicular, além de fornecer gás natural para os setores industrial e comercial do mercado lajeadense.