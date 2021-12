Petrobras é a empresa com maior número de registros de patentes no INPI em 2021

A Petrobras foi a empresa brasileira com maior número de registros de patentes no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) em 2021, somando 112 pedidos até última quinta-feira (23). A maioria dos projetos neste ano foi para atender demandas de exploração e produção, refino, gás e energia, renováveis e projetos de desenvolvimento sustentável, como descarbonização e redução de emissões, segundo comunicado da empresa.

Nos próximos cinco anos a companhia investirá US$ 1,6 bilhão em transformação digital e inovação, pontua a nota.

De acordo com o comunicado, a companhia superou o recorde anterior de pedidos ao INPI, 111 patentes, feito em 2014 por outra instituição e também superou sua própria marca, de 95 depósitos, em 2005.

A Petrobras lembra que o prazo é até 30 de dezembro.

Também em comunicado, a estatal afirma ser a empresa brasileira com mais patentes ativas, 1.067 no Brasil e no exterior.

Na área de inovação, a Petrobras conta com o Cenpes, com 147 laboratórios e plantas pilotos instalados, e 8 mil equipamentos, além de parcerias com uma centena de instituições nacionais, incluindo universidades e empresas, além de parcerias com 20 universidades e institutos internacionais.