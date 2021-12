Projeto prevê atrair investidores para o Litoral Norte

O projeto Triângulo das Águas, criado em agosto de 2020 e lançado oficialmente só em setembro deste ano, por causa da pandemia, já tem um novo encontro marcado e será no mês de março de 2022. O principal objetivo dessa iniciativa é fortalecer as economias de três municípios litorâneos (Osório, Tramandaí e Imbé), tornando a região uma referência da rota turística, voltada à natureza e ao turismo de aventura com ênfase aos esportes náuticos.

"A Rota turística Triângulos das Águas surgiu a partir da união da iniciativa privada com o poder público e visa favorecer o impulso das atividades turísticas sustentáveis e de natureza nos três municípios parceiros", informa o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Tramandaí e Imbé, Marcelo Marques, entidade que também integra essas ações, junto com a Agência de Desenvolvimento do Litoral Norte, a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Osório (ACIO) e com o apoio das prefeituras.

De acordo com o presidente da CDL, agora o trabalho tem como meta, destacar as riquezas locais e evidenciá-las a potenciais investidores. "A proposta é capacitar o mercado turístico da região, investir em estrutura, divulgação e profissionalização", cita. Marques lembra que, por ocasião da Semana Conexão Natureza, promovido em setembro deste ano, houve o lançamento oficial do Triângulo das Águas, sendo que na oportunidade ocorreu um evento chamado de Remada Ecológica, reunindo um grupo de pessoas para um passeio de caiaque a partir da ponte Giuseppe Garibaldi, que liga Tramandaí a Imbé.

E a partir do próximo ano, o projeto, segundo o dirigente, irá traçar ações para estimular esportes, como o kitesurf, canoagem, surf, stand up paddle, cicloturismo, entre outros. O aspecto ecológico também será evidenciado dentro desta iniciativa, explica Marques, com atividades como contemplação de aves, trilhas, pesca cooperativa, educação ambiental e muito mais. Dentro das iniciativas, um guia de observação de aves também foi lançado com o objetivo de promover a fauna da região.

O dirigente diz que a Semana Conexão Natureza é um evento anual e, em 2022, servirá como plataforma para o lançamento de novas atividades e a organização da Rota Triângulo das Águas vem mobilizando empresas locais a participarem. O desejo, conforme Marque, é a retomada e a integração para fortalecer o turismo e a economia local como um todo. Ele destaca que existem coisas na região que são praticamente únicas no planeta, como, por exemplo, a chamada "pesca colaborativa", que ocorre entre pescadores e os botos, algo só observado em Tramandaí, Imbé e em Laguna, em Santa Catarina; além da pesca da sardinha (sem isca) sobre a ponte Giuseppe Garibaldi.

O professor da Escola Kitesul, Matheus Albernaz, já ouviu falar sobre o projeto Triângulo da Águas e acredita que existe na região um potencial muito grande para o turismo. “Para você ter uma ideia, vem pessoas de São Paulo praticar o kitesulf em Tramandaí”, destaca. De acordo com Albernaz, que está dando aula em pleno Natal, só nesta data, ele estava iniciando três cursos com duração de 12 horas. O professor cita que, seguindo todos os protocolos, a prática do kitesulf é bastante segura e até uma criança de oito anos de idade pode praticá-lo.