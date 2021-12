CDL de Tramandaí e Imbé espera melhor temporada dos últimos anos

O Natal de 2021 deve ser um dos melhores dos últimos cinco anos para o comércio de Tramandaí e de Imbé. A projeção é do presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Tramandaí e de Imbé, Marcelo Marques. Após 2020, quando muitos estabelecimentos estiveram fechados e com muitas restrições das autoridades sanitárias para conter o avanço da pandemia, o ano de 2021 se mostrou mais otimista para todos, principalmente, por causa do avanço vacinal. “Também prevemos que essa será uma das melhores temporadas em comparação aos últimos cinco anos”, expõe.

Marques acredita que esse otimismo das pessoas está aumentando e, mesmo com as restrições sanitárias para evitar a variante Ômicron, elas estão saindo mais de suas casas. Ele diz que, a prova disso, é o movimento na região que cresceu em decorrência da proximidade com Porto Alegre. “O Litoral Norte e a Serra gaúcha são destinos que sempre estão entre as opções de lazer para muitos”, salienta.

O dirigente explica que não existem dados para quantificar o número de residentes nos municípios do Litoral Norte, bem como, daqueles vindos de outras regiões e que fazem uso de toda a estrutura existente e que se abastecem no comércio local. Ele constata que, neste momento, as lojas, os bares e os restaurantes têm muitos clientes, bem como, nos hotéis e nas pousadas. Nas imobiliárias, segundo o presidente da CDL dos dois municípios, a procura por imóveis para alugar é grande principalmente para esta temporada. “É perceptível o movimento neste Natal, em Tramandaí e Imbé”, cita.

Marques explica que os indicadores que medem o volume da população residente no litoral são obtidos através das contas de luz e dos dados de coleta de lixo dos moradores. Ele explica que isto é pouco para medição, porém, ajuda a ter uma previsão. “Haverá um novo censo demográfico e, certamente, ele irá demonstrar na prática o aumento da população”, acrescenta.

Conforme o dirigente, houve, também, uma boa adesão do setor lojista na Campanha Natal Ilumina Tramandaí e Imbé, promovida pela CDL estimulando a participação do setor na decoração de seus estabelecimentos com o uso de luzes para estimular o espírito natalino, voltado a moradores e turistas. Essa ação também buscou empresários não associados. Uma comissão da CDL avaliou as decorações e no início da próxima semana, as lojas vencedoras receberão um destaque. Quanto aos valores de vendas comercializados, Marque acredita que só em janeiro de 2022 será possível ter uma ideia de como esses números se comportaram.