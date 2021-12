Sistema de baterias é a próxima alavanca para propagação das energias renováveis

Gerações como a solar e a eólica já são importantes bases da matriz elétrica brasileira, mas a chamada intermitência (ação que se interrompe durante um intervalo de tempo e recomeça novamente) dessas produções sempre foi um obstáculo para um crescimento ainda mais intenso. No entanto, a expectativa é que o uso de baterias, fazendo o armazenamento da energia para o aproveitamento dela quando as usinas de fontes renováveis não estiverem operando, resolva esse empecilho e impulsione fortemente o desenvolvimento desse setor.

O segmento que deve ser mais favorecido neste primeiro momento é o da geração fotovoltaica. “O problema hoje não é mais produzir energia solar, é casar a curva de consumo com a geração e isso só pode ser feito com uma bateria”, argumenta o sócio-diretor da Noale Energia, Frederico Boschin. Ele projeta que em um horizonte de médio prazo, de quatro a cinco anos, a solução das baterias deve se tornar uma realidade difundida no Brasil para algumas aplicações.

Boschin frisa que uma das funções básicas desses equipamentos de armazenagem é fazer backup de energia. Ele detalha que nesse caso, em uma residência ou um edifício, por exemplo, a bateria não prestará o suprimento pleno de energia, mas poderá atender a necessidades emergenciais. Outra oportunidade apresentada é a geração de energia durante o dia por painéis fotovoltaicos, estocagem nas baterias, e utilização da eletricidade acumulada durante a noite.

Também existe a possibilidade de tentar economizar os gastos com energia através do sistema de armazenamento. Ao entrar no horário de ponta de consumo da rede, em que a eletricidade fica mais cara, o usuário pode optar por aproveitar a energia guardada. Entre as dificuldades para o emprego da ferramenta, o sócio-diretor da Noale Energia cita a limitada disseminação da tecnologia e o custo elevado. Além disso, Boschin, que é advogado especialista na área energética, diz que falta uma regulamentação clara sobre a atividade.

Já o presidente do Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS), Guilherme Sari, considera que o processo envolvendo as baterias está em evolução ainda. O dirigente ressalta que esses sistemas estão mais consolidados dentro do segmento de geração distribuída (onde o consumidor produz sua própria energia, prática muito difundida pelo uso de painéis fotovoltaicos) e, mais adiante, pode ser aproveitada pela geração centralizada (de grandes usinas).

A utilização dessa tecnologia em parques eólicos de maior porte, por exemplo, acabaria de certa forma alinhada a uma frase feita pela ex-presidente da República Dilma Rousseff que acabou famosa ao mencionar o ato de “estocar vento”. Sari reforça que uma das vantagens da armazenagem é combater a ociosidade de usinas solares (durante a noite e dias de chuva) e eólicas (quando não há vento).

Conforme o presidente do Sindienergia-RS, o conceito de estocagem complementa também o de usinas híbridas, que adotam mais de uma fonte para gerar a energia. “O armazenamento começa a fazer sentido pela segurança do setor elétrico”, salienta o dirigente. Sari prevê que o Brasil será um dos países que terá um interesse maior pelo uso de baterias, até pela vocação que tem quanto às energias renováveis. Ele faz a ressalva que, como as baterias contêm elementos químicos como o lítio, é preciso pensar na logística reversa desses equipamentos quando acaba seu ciclo de funcionamento.

Dificuldades do setor elétrico nacional motivam busca por novas soluções

O ano de 2021 estampou a fragilidade do setor elétrico brasileiro, com a escassez hidrelétrica e os sucessivos aumentos do custo da energia. Essa condição faz com que os empreendedores envolvidos com a estocagem de energia apostem em uma procura maior por essa alternativa em um futuro próximo.

“Assim como a geração solar foi há algum tempo uma alternativa para diminuir consumo (da energia proveniente da distribuidora), a gente vê agora a bateria como uma opção para o consumidor”, salienta o engenheiro eletricista da PHB Solar (empresa que trabalha com soluções para a geração distribuída e de armazenamento de energia) Ivan Viero Sarturi. Ele destaca ainda que a motivação pela estocagem de energia varia bastante. “Mas, o que dá volume hoje é especialmente a situação de backup, ou seja, ter continuidade na alimentação de uma carga no momento em que tem uma falta na rede”, comenta.

Sarturi explica que, quanto maior for a demanda de energia que o cliente requer, maior será o tamanho e o peso do equipamento de armazenagem. A PHB Solar trabalha, fundamentalmente, com contêineres (que comportam o banco de baterias, sistema de conversão de energia, equipamento de proteção contra incêndio, entre outros itens) de 10, 20 e 40 pés. O engenheiro informa que a companhia já entregou soluções de armazenamento, agregadas aos geradores fotovoltaicos, que tiveram custos de R$ 400 mil a R$ 15 milhões. Sarturi frisa que a combinação da produção de energia mais o acionamento de baterias é a forma mais correta para substituir um gerador a diesel.

Os contêineres operados pela empresa usam baterias de lítio, que têm uma previsão de vida útil entre dez e quinze anos. O engenheiro detalha que, ao término desse tempo, a PHB Solar contrata uma companhia terceirizada para fazer a logística reversa do equipamento.