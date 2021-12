Mundo a Vapor anuncia nova roda-gigante com 60 metros

O Mundo a Vapor, parque temático localizado em Canela que possui uma tradicional locomotiva na fachada, anunciou a instalação de uma nova atração aos visitantes: uma roda-gigante de 60 metros de altura. A novidade, que marca a celebração de 30 anos do parque, será fruto de um investimento de R$ 50 milhões, e, segundo a administração do empreendimento, deverá gerar aproximadamente 100 novos empregos diretos e indiretos. As obras estão previstas para iniciar em fevereiro de 2022.

“Vamos ampliar a experiência de nossos visitantes, proporcionando a eles algo completamente inédito, no qual as cabines temáticas o levarão a uma volta ao mundo”, destaca Lenise Urbani, diretora executiva do parque.

O projeto inicial já obteve um parecer favorável da prefeitura de Canela, e agora seguirá para votação e aprovação na câmara de vereadores da cidade. “Este novo atrativo representa um divisor de águas. É um fator espetacular para Canela”, afirma o prefeito da cidade, Constantino Orsolin.