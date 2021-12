Espumantes são estrelas das ceias de fim de ano e animam o setor

têm aumentado a procura A qualidade e o reconhecimento mundial dos espumantes produzidos no Brasil – em especial no Rio Grande do Sul –pela bebida no mercado interno. E o pico é justamente no fim de ano, quando o espumante é uma das estrelas das ceias de Natal e de Ano Novo, assim como os vinhos finos.

Dados da União Brasileira de Vitivinicultura (Uvibra) indicam aumento de 40% na comercialização de espumantes de janeiro a outubro deste ano em comparação em igual período do ano passado. Nos 10 primeiros meses de 2021, o setor totalizou a venda de 20 milhões de litros contra 14 milhões no mesmo período de 2020.

Considerada a bebida universal dos brindes, o espumante deve ultrapassar a comercialização de 22,4 milhões de litros em 2021, segundo estimativas da Uvibra, que atribui o crescimento também à flexibilização das regras sanitárias impostas para conter a pandemia de Covid-19. Formaturas, aniversários e casamentos voltaram a ser celebrados e, com eles, os espumantes voltaram à cena.

As exportações também cresceram. A entidade do setor vitivinícola aponta que foram embarcados cerca de sete milhões de litros de vinhos para diversos países de janeiro a outubro deste ano, superando os três milhões exportados nos primeiros 10 meses de 2020.

Outro fator que contribui para a expansão dos negócios é o recorde de medalhas recebidas pelos produtores brasileiros de espumantes. Das 414 medalhas recebidas pelo setor em 2021 (29% a mais do que 2020), 303 foram para os espumantes, , informa a Associação Brasileira de Enologia (ABE).

“Com este recorde histórico de premiações, os vinhos e espumantes brasileiros chegam a 5.910 distinções desde 1995, quando assumiu o papel de enviar as amostras para concursos reconhecidos mundialmente, função que fortaleceu a imagem do vinho brasileiro junto a instituições como a Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV)”, diz a ABE.

Os reconhecimentos deste ano vieram de 18 concursos realizados na Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Espanha, França, Grécia, Hungria, Inglaterra, Luxemburgo e Portugal.

