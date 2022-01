ABCM defende plano de transição energética para uso do carvão

Sob a denominação de programas de transição energética justa, estão sendo desenvolvidos de maneira complementar dois projetos de lei: um de âmbito nacional (712/19) e outro pelo estado de Santa Catarina (270/21). As iniciativas possuem como foco fazer a migração gradual e planejada para uma economia de baixo carbono, mas sem fechar térmicas ou outras atividades da indústria carbonífera imediatamente, afirma o presidente da Associação Brasileira do Carvão Mineral (ABCM), Fernando Zancan. O dirigente frisa que o encerramento repentino das usinas a carvão no País provocaria um enorme impacto social e econômico. Zancan acrescenta que é fundamental que ação semelhante seja adotada também no Rio Grande do Sul.

Jornal do Comércio (JC) - Recentemente, o Senado aprovou o PL 712/19 que cria um programa de transição energética e, entre outras medidas, que prevê a prorrogação por mais quinze anos da outorga do complexo termelétrico Jorge Lacerda, a partir de janeiro de 2025. Qual a avaliação da ABCM sobre o projeto?

Fernando Zancan - O projeto votado foi o primeiro quanto a uma transição energética justa no Brasil. É claro que não se vira uma chave, fecha uma térmica de um dia para o outro, como fecharam em Charqueadas (usina a carvão de 72 MW, desativada pela empresa Engie em 2016), sem gerar um caos econômico e social. A gente não quer deixar ninguém para trás. O estado de Santa Catarina também criou um projeto complementar (PL 270/21), que versa sobre a transição energética (em especial a do carvão), e essa construção terá que ser feita também no Rio Grande do Sul.

JC - Há alguma iniciativa já sendo realizada para estipular um programa de transição energética no Rio Grande do Sul?

Zancan - O deputado federal Afonso Hamm (PP) entrou com uma emenda na Medida Provisória (MP) 1078 (que trata de medidas destinadas ao enfrentamento dos impactos financeiros no setor elétrico decorrentes da situação de escassez hídrica) para contemplar Paraná e Rio Grande do Sul (com um programa de transição energética para suas regiões carboníferas), já que em Santa Catarina está encaminhado. Mas, na minha opinião, tem que fazer um projeto de lei no Rio Grande do Sul para o carvão, para ter uma transição energética. Eu acho que o estado do Rio Grande do Sul, dessa vez, está atrás de Santa Catarina e precisa pensar algo nesse sentido.

JC - O programa nacional, estipulado pelo PL 712/19, não abrange os complexos carboníferos gaúchos?

Zancan - Só foi para Santa Catarina, somente quanto ao complexo termelétrico Jorge Lacerda. Foi feito assim porque existia um grupo de trabalho, instituído pela portaria 452 (do Ministério de Minas e Energia), que tratava exclusivamente de Santa Catarina, pois tinha a ameaça de fechamento (da térmica).

JC - No Rio Grande do Sul, há duas usinas operando a carvão hoje (Pampa Sul e Candiota 3) no município de Candiota. Como estão as condições de contrato de energia dessas usinas?

Zancan - O que tem de problema no Rio Grande do Sul é Candiota 3, porque essa usina tem que entrar em um leilão ou ter uma nova contratação para continuar a partir de 2024, quando termina o contrato da térmica. Já o contrato da Pampa Sul acaba em 2043. Mas, a região de Candiota tem que olhar já a questão da transição energética. O Brasil assinou o compromisso de neutralidade de emissões até 2050, ou seja, qualquer planta a carvão no País que passe de 2050 terá que prever captura de CO2. Essa tecnologia deve estar dominada, definida e competitiva por volta de 2030, 2035.

JC - Quais seriam as possibilidades de Candiota 3 na disputa de um leilão para vender sua geração de energia?

Zancan - Hoje, as condições de leilão são ruins para as térmicas a carvão por conta da inflexibilidade (característica de usinas que precisam ter um funcionamento programado por conta de questões técnicas e operacionais, e não podem simplesmente ser acionadas a qualquer momento). Atualmente, estão sendo premiadas as térmicas que são totalmente flexíveis. A usina Candiota 3 é muito competitiva, desde que sejam dadas as condições adequadas.

JC - É viável conciliar os compromissos ressaltados pelo Brasil na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP26) com a geração térmica a carvão?

Zancan - Claro. O Brasil determinou que será carbono neutro em 2050 e é possível atender com folga. As emissões brasileiras de térmicas a carvão são um traço perto das emissões de alguns outros setores (como o de transportes) no Brasil ou no mundo, são menos de 0,1%. Isso não é relevante em termos de País ou planeta. A indústria do carvão sabe que tem que se reinventar, sabe que tem que investir em tecnologia de baixo carbono, já está fazendo isso e agora aprovou o marco regulatório nesse sentido.

JC - É possível a substituição completa das térmicas por fontes renováveis?

Zancan - Não tem sistema só com solar e eólica que vai resolver. Precisa ter um bloco de 80% de solar, eólica, biomassa e hidráulica e 20% de térmicas. As térmicas não podem ser demonizadas, elas são necessárias para a segurança energética.